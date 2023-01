Fitbit Sense a MENO della METÀ su Amazon, è da prendere ADESSO

Goditi questa offerta posposta da Amazon per avere al polso uno degli smartwatch più belli e funzionali in circolazione. Metti subito nel tuo carrello Fitbit Sense a soli 147,50 euro, invece che 329,95 euro.

Penso sia inutile dire che uno sconto del 55% durerà uno schiocco di dita, per cui devi essere rapido. Tra l'altro questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out. Fitbit Sense ha un design bellissimo, elegante e comodo. È dotato di un innovativo sensore con cui potrai tenere sotto controllo il tuo corpo e mantenerti in forma. Ha tante modalità per il fitness e una batteria che dura per 6 giorni senza ricaricarlo.

Fitbit Sense: lo smartwatch dei sogni a un ottimo prezzo

Non ci sono molti smartwatch che possono vantare tante funzioni così precise come Fitbit Sense. Ad esempio attraverso l'app dedicata poi fare un ECG in tempo reale e impostare delle notifiche che ti avvisano quando il battito del cuore è irregolare. Può inoltre monitorare l'ossigeno nel sangue, il livello di stress e le fasi del sonno. Hai la possibilità di accedere a consigli personalizzati e analisi precise.

Ha una connessione Bluetooth stabile con il tuo smartphone e puoi ricevere le notifiche direttamente al tuo polso di chiamate, messaggi, social e tanto altro. Puoi rispondere alle chiamate senza usare cellulare o inviare risposte rapide e vocali. Hai a disposizione 20 modalità per lo sport per allenare il tuo fisico. Puoi scegliere un quadrante personalizzato e pagare con Fitbit Pay senza usare le carte.

Insomma potremmo star qui a elogiare questo smartwatch per tantissimo tempo, ma il tempo non è proprio il nostro alleato. Corri invece su Amazon e acquista il tuo Fitbit Sense a soli 147,50 euro, invece che 329,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.