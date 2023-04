Fitbit Sense 2 in SUPER SCONTO, su Amazon risparmi 65€

Oggi ti voglio segnalare uno sconto nascosto per avere uno smartwatch eccezionale a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello Fitbit Sense 2 a soli 233,70 euro, invece che 299,95 euro.

Grazie a un ribasso del 18%, più un ulteriore sconto al check-out di 12,30 euro, potrai risparmiare più di 65 euro totali. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis, sempre al check-out. Un affare dunque da non perdere assolutamente.

Fitbit Sense 2: lo smartwatch che fa tutto a prezzo wow

Fitbit Sense 2 si presenta con un display da 1,33 pollici con bordi arrotondati e un cinturino in morbido silicone. In confezione troverai tre taglie di cinturini così che potrai scegliere quello più adatto a te. È uno smartwatch perfettamente compatibile con i sistemi operativi iOS e Android. È molto elegante ma potrai usarlo per qualsiasi attività, anche per lo sport.

Infatti è dotato di oltre 40 modalità di allenamento e mentre svolgi vengono monitorate varie attività del tuo corpo come le calorie bruciate e i km percorsi. Tiene traccia anche dell'ossigeno nel sangue, della frequenza cardiaca e dei livelli di stress. È in grado di ricevere notifiche che puoi leggere direttamente sul display, di messaggi, chiamate, e-mail e social. E poi ha un'autonomia di più di 6 giorni e una ricarica rapida.

Fai presto perché un prezzo così è destinato a durare poco. Perciò prima che l'offerta svanisca vai su Amazon e acquista il tuo Fitbit Sense 2 a soli 233,70 euro, invece che 299,95 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

