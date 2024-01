Fitbit Sense 2 in super offerta a 219€ su Amazon (quasi MINIMO STORICO)

Nonostante il periodo delle vacanze sia finito, su Amazon si continuano a fare ottimi affari. Un esempio? Il Fitbit Sense 2, con GPS integrato e funzioni avanzate per il benessere della persona, è in offerta a 219 euro invece di 299,95 euro (prezzo consigliato). Siamo vicinissimi al minimo storico, raggiunto in occasione dell'ultimo Black Friday con il prezzo di 216,99 euro. Se, per qualsiasi ragione, non c'era stato modo di prenderlo a fine novembre, ora non ci sono più scuse, anche perché sono disponibili anche i pagamenti rateali a interessi zero. Ecco il link all'offerta.

Fitbit Sense 2 in offerta a uno dei prezzi più bassi di sempre su Amazon

Il Sense 2 del marchio Fitbit è uno smartwatch avanzato sia per il fitness che per il benessere. L'indossabile di nuova generazione consente infatti di gestire lo stress, dormire meglio e vivere sano.

Uno dei principali punti di forza è il design: siamo di fronte a uno smartwatch leggero e sottile, che quasi non si sente al polso, né durante gli allenamenti né la notte quando si va a dormire. Inoltre il suo look moderno riesce ad adattarsi a qualsiasi stile, sia casual che classico.

Bene anche l'autonomia di oltre 6 giorni, così come la ricarica rapida, grazie alla quale è possibile ottenere un giorno di autonomia con una carica di appena 12 minuti.

Come spiegato prima, puoi scegliere di pagare in 5 rate a interessi zero da 43,80 euro al mese grazie ad Amazon, in modo da dilazionare la spesa. Il tuo budget ringrazierà.

Approfitta della super offerta di Amazon sul Fitbit Sense 2 per risparmiare oltre 80 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratis per tutti gli abbonati Prime.

