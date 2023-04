Fitbit Inspire 2 oggi su Amazon ti costa 35 euro in meno

Quanto sarebbe bello avere un personal trainer sempre a portata di mano? Sapere se l'allenamento sta dando i suoi frutti? E anche quali sono i tuoi parametri vitali? Tutto questo lo farà per te il nuovo Fitbit Inspire 2, che adesso puoi acquistare su Amazon con lo sconto del 35%. Grazie a questa fantastica offerta risparmi ben 35 euro.

Dal costo di mercato di 99,95 euro tu ora hai la possibilità di pagarlo solamente 64,99 euro.

Fitbit Inspire 2: tracker per il tuo benessere

Con una durata della batteria che arriva fino a 10 giorni praticamente ti dimenticherai di dover ricaricare il tuo nuovo Fitbit Inspire 2. Questo è compatibile con iOS 12.2 e Android OS 7.0 e versioni successive. Inoltre incluso nel prezzo ricevi 6 mesi di abbonamento Fitbit Premium.

Con la funzione "Minuti in zona attiva" l'orologio ti avvisa della zona cardio in cui ti trovi per aiutarti a scoprire se ti stai impegnando abbastanza per raggiungere i tuoi obiettivi. E poi questo usa la rilevazione continua del battito cardiaco per tracciare con precisione le calorie bruciate, ottimizzare l'allenamento e scoprire tendenze personalizzate che ti motivano a muoverti verso i tuoi obiettivi di benessere e forma fisica.

Ma non finisce qui perché Fitbit Inspire 2 registra i tuoi passi, la distanza percorsa e le calorie bruciate per tutto il giorno. E anche tutte le fasi del tuo sonno: leggero, profondo e REM. Consulta il tuo punteggio del sonno nell'app Fitbit, così puoi comprendere la qualità del tuo riposo e scoprire come dormire meglio. Infine Fitbit è resistente all'acqua fino a 50 metri, si tratta di un dispositivo progettato sia per nuotare che per resistere agli allenamenti più intensi.

Allenati e raggiugi i tuoi obiettivi con il supporto speciale di Fitbit Inspire 2. Approfitta dello sconto del 35% ora disponibile su Amazon.

