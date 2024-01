Fitbit Inspire 2 crolla a METÀ PREZZO su Amazon (-50%)

Su Amazon il Fitbit Inspire 2 è in vendita a soli 49,99 euro, per effetto del maxi sconto del 50% sul prezzo consigliato pari a 99,95 euro. In più è possibile acquistarlo in 3 rate a interessi zero da 16,67 euro al mese, con gli utenti Prime che beneficiano della consegna gratuita e ultra-rapida.

Inclusi nel prezzo anche 6 mesi di prova gratuita del servizio Fitbit Premium, l'abbonamento che aiuta a trasformare le statistiche rilevate al polso in consigli personalizzati. Il servizio include strumenti avanzati per il sonno, sessioni di mindfulness, sfide e giochi, con l'obiettivo di sviluppare abitudini sane e vivere meglio.

Fitbit Inspire 2 in sconto del 50% su Amazon

Inspire 2 di Fitbit è un fitness tracker avanzato ideale per chi pratica attività fisica ogni giorno. Tra le altre cose, presenta la funzione Minuti in Zona Attiva, utile per ottenere puntuali avvisi della zona cardio in cui ci si trova, così da raggiungere i propri obiettivi in maniera più semplice ed efficace.

Integra inoltre la rilevazione continua del battito cardiaco, al fine di tracciare con la massima precisione possibile le calorie bruciate, nonché ottimizzare i propri allenamenti in casa e fuori. Il monitoraggio della frequenza cardiaca aiuta anche a scoprire tendenze personalizzate, che possono essere prese come fonte d'ispirazione per raggiungere i propri obiettivi di forma fisica e benessere.

L'ultima chicca è rappresentata dal monitoraggio completo del sonno. La smartband di Fitbit traccia le fasi di sonno leggero, profondo e REM, registrando il tutto nell'app proprietaria.

Approfitta ora dell'ultima offerta di Amazon per risparmiare 50 euro sul prezzo consigliato del Fitbit Inspire 2 e pagarlo soli 49,99 euro.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.