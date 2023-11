Fitbit Charge 6 subito al prezzo più basso col Black Friday Amazon

Su Amazon, in occasione del Black Friday, il nuovo Fitbit Charge 6 è in offerta a 139,90€ invece di 159,95€. Può sembrare uno sconto modesto, devi però considerare che è un prodotto presentato lo scorso fine settembre e, soprattutto, è un activity tracker premium, dunque non aspettarti che tra 6 mesi o 1 anno subisca un deprezzamento importante come accade invece ad altri articoli.

L'offerta di Amazon, disponibile su questa pagina, è valida per tutte e tre le colorazioni (Ossidiana, Corallo e Grigio creta).

Black Friday Amazon: Fitbit Charge 6 in offerta a 139,90€

Tra le principali novità della nuova versione di Fitbit Charge segnaliamo la presenza di un tasto fisico e l'integrazione dei servizi Google come Wallet, Maps e YouTube Music. Sono novità importanti, così come la nuova politica di prezzi: l'offerta lancio a 159,90€, e la promo Black Friday di oggi, rende il fitness tracker finalmente appetibile a un numero di persone molto più ampio, non solo agli addetti ai lavori e agli utenti consapevoli.

Un altro importante cambio arriva dalla sensoristica: grazie al nuovo algoritmo, infatti, la smartband di Fitbit riesce a restituire dati più accurati fino al 60% durante l'attività fisica intensa. A questo si aggiungono l'applicazione ECG disponibile da subito e il sensore EDA per rilevare al meglio lo stress.

Infine, sottolineiamo l'autonomia di 7 giorni e la compatibilità con Android e iOS, più la prova gratuita di 6 mesi dell'abbonamento Premium, con suggerimenti ed esercizi per migliorare la propria forma fisica ogni giorno.

Puoi acquistare Fitbit Charge 6 in offerta a 139,90€ su questa pagina. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli utenti Prime.

