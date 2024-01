Fitbit Charge 6 al MINIMO STORICO su Amazon ORA (139,90€)

Chi l'ha detto che questo weekend è tutto fermo? Su Amazon le offerte di certo non mancano, anzi. Tra quelle più interessanti segnaliamo quella che ha per protagonista l'activity tracker Fitbit Charge 6, in vendita al nuovo minimo storico: 139,90 euro (risparmi 10 euro sul prezzo più basso degli ultimi 30 giorni). In più è disponibile anche con i pagamenti rateali a interessi zero. Ecco il link all'offerta.

Si tratta di un acquisto ideale per gli amanti del fitness, ma anche per tutte quelle persone alla ricerca di un dispositivo professionale per migliorare le proprie prestazioni in vista della bella stagione.

Fitbit Charge 6 al prezzo più basso di sempre su Amazon

Con il nuovo activity tracker di Fitbit, azienda acquisita di recente da Google, è possibile approcciarsi all'attività fisica con una mentalità completamente diversa, molto più vicina a quella di un professionista per intenderci: oltre 40 modalità di allenamento, funzionalità Minuti in Zona Attiva, Mappa intensità allenamento e Livello di Recupero Giornaliero, sono solo alcune delle funzioni integrate in questo prodotto, che gode di un'autonomia fino a 7 giorni ed è compatibile con Android e iOS.

Inclusi nell'acquisto anche 6 mesi di abbonamento Premium, grazie al quale è possibile ottenere consigli personalizzati, sessioni di meditazione e allenamenti esclusivi.

Da sottolineare, inoltre, la possibilità di pagarlo in 5 rate senza interessi Amazon da 27,98 euro al mese.

Fitbit Charge 6 è in offerta a 139,90 euro su amazon.it, il prezzo più basso di sempre. L'articolo è venduto e spedito da Amazon, con le spese di spedizione gratuite per tutti gli abbonati Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.