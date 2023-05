Firefox: video AV1 con decodifica hardware su Android

Mozilla ha da poco rilasciato la relase 113 di Firefox, andando a introdurre svariate novità sul fronte desktop, ma anche e soprattuto diversi miglioramenti nell’app per Android, che da adesso consente di sfruttare i processori più recenti in fase di riproduzione video.

Firefox: su Android c'è il supporto per la decodifica hardware del codec AV1

Andando più nello specifico, ora con Firefox per Android è possibile avviare la riproduzione dei video con AV1, sfruttando la decodifica hardware. I processori compatibili, però, sono ancora pochi. Tra i più noti ci sono Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, Samsung Exynos 2100/2200 e MediaTek Dimensity 9000/9200, tutti SoC di fascia alta. La cosa, tuttavia, non costituisce un gran problema, in quanto Firefox 113 per Android supporta anche la decodifica software (ovviamente le prestazioni sono inferiori).

Da tenere presente che Firefox supporta ormai da tempo il codec VP9 (open source a differenza di H.264/AVC). AV1 è il successore di VP9 e si pone in diretta concorrenza con H.265/HEVC. Il supporto per la decodifica software è presente nella versione desktop del browser da maggio 2019, mentre quello hardware è stato introdotto a maggio 2022.

Unitamente alla novità in questione, Mozilla ha implementato il supporto per l’accelerazione hardware via GPU di Canvas2D, ha risolto un bug con la riproduzione video in modalità landscape e poi la nuova interfaccia del visualizzatore PDF integrato semplifica il salvataggio diretto.

Per la versione per Windows, macOS, Ubuntu ecc., invece, sono state introdotte più funzioni, tra cui la nuova modalità Picture-in-Picture con rewind e la generazione automatica di password con caratteri speciali, mentre su iOS la barra degli strumenti è stata spostata in alto.