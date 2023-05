Firefox: Mozilla rivela quando dirà addio a Windows 7, 8 e 8.1

Con il rilascio della versione 115 di Firefox che farà capolino nelle prossime settimane, il browser dirà definitivamente addio al supporto per gli ormai vetusti sistemi oprativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. La foundation, dunque, mette ben in chiaro quelle che sono le sue intenzioni nei confronti di questi “antiquati” sistemi operativi di casa Microsoft e invita gli utenti a cercare di ovviare il prima possibile.

Firefox: stop al supporto per Windows 7, 8 e 8.1

Andando più in dettaglio, Mozilla fa presente che coloro che ancora usano queste piattaforme saranno automaticamente migrati sul canale ESR (Extended Support Release), in maniera tale che possano ricevere aggiornamenti di sicurezza fino a settembre 2024.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, quanto espressamente dichiarato da Mozilla al riguardo nel documento in cui dettaglia la questione.

La versione di Firefox 115 sarà l’ultima versione di Firefox supportata sui sistemi operativi Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1. Se si utilizza una di queste versioni Windows, si verrà migrati sul canale Firefox ESR (“Extended Support Release” ovvero a supporto esteso) mediante un aggiornamento dell’applicazione. Mozilla fornirà aggiornamenti di sicurezza per quegli utenti fino a settembre 2024. Dopo tale data non verranno più forniti aggiornamenti di sicurezza.

Ovviamente il consiglio è quello di aggiornare il computer a Windows 10 o ancor meglio a Windows 11 il prima possibile, se la cosa è effettivamente fattibile. Questo perché Microsoft ha terminato il supporto ufficiale per Windows 7, Windows 8 e Windows 8.1 a gennaio di quest’anno, per cui tali sistemi operativi non ricevono più aggiornamenti di sicurezza e presentano vulnerabilità note. Senza il supporto ufficiale di Microsoft, mantenere Firefox per sistemi operativi obsoleti diventa dispendioso per Mozilla e può comportare rischi per la sicurezza degli utenti.

