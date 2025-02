Firefox continuerà a supportare Manifest V2

Mozilla ha rinnovato la promessa di continuare a supportare le estensioni Manifest V2 insieme a Manifest V3. Ciò darà agli utenti la libertà di usare le estensioni che desiderano nel loro browser. Manifest V3 è una specifica di estensione del browser sviluppata da Google, volta a rendere più sicura la funzionalità dei componenti aggiuntivi nei browser web limitando le richieste di rete eccessivamente permissive e il caricamento di contenuti remoti. Nonostante le intenzioni, Manifest V3 impone restrizioni su determinati tipi di componenti aggiuntivi, come gli ad-blocker, che possono renderli meno efficaci. Mentre l'applicazione di Manifest V3 è in fase di implementazione, le estensioni non compatibili con essa vengono disabilitate dai browser delle persone, privando gli utenti della scelta tra funzionalità e rischio. Un caso degno di nota di disattivazioni riguarda l'ad blocker uBlock Origin, che ha oltre 38 milioni di download sul Chrome Web Store.

Firefox: Manifest V2 ancora essenziale per plugin che migliorano la privacy

Molti ad-blocker sono migrati alle versioni Manifest V3. Tuttavia, questi sono generalmente meno capaci di rilevare e bloccare i contenuti mirati promossi. Sebbene Microsoft Edge, Mozilla Firefox e Apple Safari abbiano adottato MV3, lo hanno fatto con le proprie modifiche di implementazione. Ciò ha permesso agli utenti maggiore libertà pur continuando a beneficiare dei miglioramenti della sicurezza. Tuttavia, il supporto per MV2 è l'unico modo per procedere per i vecchi componenti aggiuntivi. A questo proposito Firefox ha ribadito tramite un annuncio odierno che continuerà a supportarlo nel prossimo futuro. Come affermato da Mozilla: "Mentre alcuni browser stanno eliminando gradualmente Manifest V2 completamente, Firefox lo mantiene insieme a Manifest V3".

Nello specifico, la società Internet ha affermato che avrebbe continuato a supportare sia le API 'blockingWebRequest' che 'declarativeNetRequest', corrispondenti rispettivamente a MV3 e MV2. Firefox non ha dichiarato per quanto tempo continuerà questo supporto, ma finché ci saranno potenti componenti aggiuntivi che migliorano la privacy e la sicurezza degli utenti, Mozilla dovrebbe continuare ad avere valide ragioni per estendere il supporto per Manifest V2.

In definitiva, Mozilla ha dichiarato che si tratta di una questione di aderenza al "Principio 5" del suo manifesto. Questo afferma: "Gli individui devono avere la capacità di plasmare Internet e le proprie esperienze su di esso". Quando MV3 è stato introdotto su Firefox a novembre 2022, Mozilla ha affermato che avrebbe valutato la deprecazione di MV2 verso la fine del 2023. In seguito, a marzo 2024, e con tutte le complessità tecniche e pratiche che ne sono derivate, Mozilla ha dichiarato di non avere intenzione di deprecare MV2 nel prossimo futuro. L'ultimo annuncio rinnova questa promessa, mantenendo Firefox come uno dei pochi browser web nel panorama a dare agli utenti la libertà di continuare a utilizzare i componenti aggiuntivi Manifest V2.