Firefox 137.0.2: l'ultimo aggiornamento risolve bug critici e migliora il DRM

Mozilla ha recentemente rilasciato la versione 137.0.2 di Firefox, un aggiornamento che affronta numerosi problemi segnalati dagli utenti e introduce miglioramenti significativi per garantire una navigazione più stabile, sicura e performante. Questo aggiornamento di Firefox rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia di miglioramento continuo del browser, rispondendo alle esigenze di una community sempre più attenta alla qualità e alla sicurezza.

Tra le principali novità, l’update risolve un fastidioso bug che causava riavvii durante l’installazione degli aggiornamenti, un problema che aveva creato disagi a molti utenti. Inoltre, Mozilla ha introdotto interventi significativi per migliorare il supporto DRM, offrendo una soluzione temporanea per Microsoft PlayReady. Questa tecnologia, ora limitata a specifici siti, è in fase di test per garantire una compatibilità più ampia in futuro.

Un altro aspetto cruciale dell’aggiornamento riguarda i miglioramenti nell’interazione con i video HTML5. Diversi utenti avevano segnalato difficoltà nell’interagire con contenuti multimediali, e questo problema è stato finalmente risolto. Altri interventi includono ottimizzazioni per la firma dei PDF, la gestione degli input radio e la correzione di tooltip lampeggianti su Windows, migliorando così l’esperienza complessiva degli utenti.

Cosa cambia sul fronte della sicurezza

Sul fronte della sicurezza di Firefox, Mozilla ha implementato una correzione essenziale per prevenire potenziali corruzioni della memoria, rafforzando ulteriormente la protezione durante la navigazione. Anche gli utenti macOS beneficiano di questi miglioramenti, grazie a un’esperienza più fluida nell’esportazione delle password, che risolveva problemi legati al selettore file.

Questa versione è già disponibile per il download sia dal sito ufficiale di Mozilla che tramite Microsoft Store per gli utenti Windows 10 e 11. La release arriva poco dopo le versioni 137.0 e 137.0.1, che avevano introdotto innovazioni come il supporto ai gruppi di schede e l’ottimizzazione della barra degli indirizzi. Con il rilascio frequente di aggiornamenti mirati, Mozilla dimostra il suo impegno a mantenere Firefox competitivo nel mercato dei browser moderni, senza mai perdere di vista le esigenze degli utenti.