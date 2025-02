Firefox 136 includerà decodifica video hardware per GPU AMD

Dopo il rilascio di Firefox 135, Mozilla ha deciso di rilasciare anche la versione successiva del suo browser nel canale beta per i test pubblici. Firefox 136 promette diverse funzionalità entusiasmanti come la decodifica video hardware per GPU AMD su sistemi Linux. Il nuovo update offre poi la riproduzione accelerata tramite hardware di contenuti video HEVC su sistemi macOS, il supporto per il formato immagine PNG quando si copiano immagini da Firefox per consentire la conservazione della trasparenza e il tanto atteso layout delle schede verticali. Abilitando il nuovo layout, sarà possibile scegliere di visualizzare la barra laterale per accedere rapidamente ai segnalibri, alle schede da altri dispositivi e altro ancora. Per disattivare il layout delle schede verticali basterà soltanto cliccare con il tasto destro del mouse e selezionare l’opzione dedicata.

Firefox 136 promette anche un nuovo comportamento HTTPS-First, aggiornando i caricamenti delle pagine a HTTPS e tornando gradualmente a HTTP se questo non funziona. Aggiunge la compressione LZMA per i pacchetti DMG per ridurre le dimensioni del download e i tempi di installazione sui sistemi macOS e disabilita per impostazione predefinita la gestione dei banner dei cookie nella navigazione privata. Inoltre, il browser aggiunge una nuova opzione "Mostra termini di ricerca nella barra degli indirizzi nelle pagine dei risultati". Questa si troverà nelle impostazioni di ricerca sotto la casella a discesa del motore di ricerca predefinito. Infine, reimplementa la funzionalità Azioni rapide in Ricerca > Barra degli indirizzi per consentire agli utenti di eseguire varie azioni direttamente dalla barra degli indirizzi.

Firefox 136: le novità per utenti Android, macOS e sviluppatori

Per gli utenti macOS, Firefox 136 abilita il supporto per la funzionalità di sostituzione del testo in un campo di input di default. Inoltre, implementa un meccanismo in cui alcune attività in background verranno spostate su core a basso consumo. Ciò si traduce in un minor consumo di energia e una maggiore durata della batteria. Per gli utenti Android, la prossima versione di Firefox 136 introduce la possibilità di segnalare problemi di compatibilità del sito tramite lo strumento di segnalazione della compatibilità web, a cui è possibile accedere dall'opzione "Segnala sito non funzionante" nel menu dei pulsanti a tre punti mentre ci si trova in una scheda del browser. Infine, gli utenti avranno la possibilità di rilevare se la tastiera software supporta la correzione automatica.

Per quanto riguarda gli sviluppatori web, l’aggiornamento promette il supporto di Codemirror 6 per l'editor del debugger Developer Tools. A ciò si aggiungne il supporto per l'oggetto Intl.DurationFormat, per la pseudo-classe CSS :open, per:has-slotted, per l'API CookieStore e il supporto per l'invio di meta-aggiornamenti rom referrer e intestazioni Refresh. Inoltre, aggiunge la possibilità di specificare il valore solo testo normale per l'attributo contenteditable. Supporta infine l'invio di più versioni simultanee della stessa sorgente tramite WebRTC e l'invio e la ricezione del codec video AV1 tramite WebRTC.

Ancora una volta, la funzionalità Cookie Banner Blocker, che ordina a Firefox di rifiutare automaticamente i banner dei cookie, è di nuovo presente nella versione beta. Mozilla prevede di rilasciare Firefox 136 il 4 marzo 2025, insieme alle versioni Firefox 128.8 e Firefox 115.21 ESR. Fino ad allora, gli utenti possono scaricare l'ultima versione beta del browser dal sito web ufficiale. Tuttavia, è bene tenere presente che queste sono versioni pre-rilascio, da non usare sui propri PC principali.