Firefox 135.0.1: miglioramenti alla navigazione e risoluzione bug

Mozilla ha reso disponibile Firefox 135.0.1, un aggiornamento rilasciato il 18 febbraio 2025, con l’obiettivo di correggere diversi malfunzionamenti riscontrati nella versione precedente. Questo update introduce numerose ottimizzazioni che migliorano l’usabilità del browser, offrendo un’esperienza di navigazione più fluida e affidabile.

Uno dei problemi più rilevanti risolti in questa release riguarda i menu a tendina, che su alcuni siti web risultavano inutilizzabili. Questo bug creava disagi agli utenti, impedendo loro di selezionare opzioni e interagire correttamente con le pagine. Con l’aggiornamento, questa criticità è stata eliminata, restituendo piena funzionalità ai menu interattivi.

Un'altra correzione significativa riguarda lo scorrimento con i tag ancorati, che in alcuni casi portava gli utenti a posizioni errate all’interno delle pagine web. Questo difetto, particolarmente fastidioso durante la lettura di articoli o la navigazione in siti complessi, è stato risolto, garantendo un comportamento più preciso e coerente del browser.

Ulteriori aggiornamenti

L’aggiornamento ha inoltre migliorato la gestione delle finestre e schede chiuse, una funzione essenziale per chi utilizza molte schede aperte contemporaneamente. Nella versione precedente, il ripristino di queste finestre poteva risultare inefficace o malfunzionante, ma con Firefox 135.0.1 il problema è stato definitivamente sistemato, ripristinando la piena affidabilità della funzione.

Un altro aspetto che ha subito un intervento di ottimizzazione riguarda la ricerca integrata nel browser. Dopo l’aggiornamento alla versione 135, alcuni utenti avevano segnalato difficoltà nell’utilizzo dei motori di ricerca personalizzati, che non restituivano risultati corretti o non funzionavano come previsto. Con questa nuova versione, il sistema di ricerca è stato ripristinato e ora opera senza intoppi.

Oltre a queste migliorie funzionali, Mozilla ha introdotto anche un importante aggiornamento di sicurezza. Come per ogni nuova release, la protezione degli utenti resta una priorità, e in Firefox 135.0.1 è stata implementata una correzione che previene potenziali vulnerabilità, rafforzando la sicurezza durante la navigazione. L’aggiornamento è facilmente installabile direttamente dal browser, accedendo al menu "Aiuto" e selezionando "Informazioni su Firefox". Gli utenti possono anche scaricare l’ultima versione dal sito ufficiale di Mozilla o, per chi utilizza Windows, dal Microsoft Store. Per chi desidera approfondire i dettagli tecnici e tutte le novità introdotte, le note di rilascio complete sono disponibili sul sito di Mozilla.