Firefox 121: il browser Mozilla ottiene nuove funzionalità

Mozilla Foundation ha rilasciato l'ultimo aggiornamento per il suo browser nel canale Release, con nuove funzionalità e migliorie. La versione 121 è disponibile per tutti gli utenti e offre diverse novità. Come riportato sul blog ufficiale di Mozilla, Firefox 121 richiede agli utenti Windows di installare Microsoft AV1 Video Extension per abilitare il supporto della decodifica hardware per il codec video AV1 (about:supportse non è già installato). Inoltre, è stato introdotto anche il supporto ai comandi di controllo vocale sui sistemi macOS. Per quanto riguarda Linux, Firefox ora utilizza per impostazione predefinita il compositore Wayland (quando disponibile) anziché XWayland. Ciò offre supporto per i gesti del touchpad e del touchscreen, scorrimento per navigare, impostazioni DPI per monitor, migliori prestazioni grafiche e altro ancora. Tuttavia, a causa delle limitazioni del protocollo Wayland, le finestre Picture-in-Picture richiedono un'interazione aggiuntiva da parte dell'utente o una modifica della shell/ambiente desktop.

Firefox 121: tutte le novità dell’aggiornamento Mozilla

Tra le altre novità dell’aggiornamento Firefox 121, il browser può ora può forzare la sottolineatura dei link. L’opzione può essere abilitata nella sezione Navigazione del menu Impostazioni. Inoltre, Il visualizzatore PDF ora include un pulsante mobile per semplificare l'eliminazione di disegni, testo e immagini aggiunti nei PDF. Per quanto riguarda invece le modifiche alla piattaforma web, adesso il browser supporta il selettore :has(). Ciò consente agli autori di abbinare un elemento che ha, o ha "ancora", almeno un elemento che corrisponde al suo relativo selettore. Le parole chiave hanginge e ach-line sono ora supportate per la proprietà CSS text-indent. Queste offrono opzioni di layout del paragrafo più convenienti per stili come didascalie, poesie, ecc. Infine, la parola chiave balance è ora supportata per la proprietà CSS text-wrap. Ciò può migliorare l'aspetto di brevi blocchi di testo su più righe, come intestazioni o didascalie lunghe armonizzando le lunghezze delle righe.

Infine, Firefox 121 risolve 18 vulnerabilità di sicurezza per rendere la navigazione degli utenti più sicura. Il nuovo aggiornamento è disponibile su Windows, macOS e Linux. Questo verrà effettuato in automatico. Per sapere se il browser è già aggiornato, basta accedere alle impostazioni di Firefox e, nella scheda Generale, scorrere fino a “Aggiornamenti di Firefox”. Se la versione 121 non è ancora installata, cliccare prima su “Controlla aggiornamenti” e, per finalizzare l’operazione, selezionare “Riavvia Firefox”.