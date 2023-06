Firefox 116 Alpha: arrivata la versione nativa per Wayland

I developer della Mozilla Foundation hanno avviato il nuovo ramo di sviluppo del Panda Rosso. Tale build di testing, dedicata appunto ai tester, maintainer e contributor volontari del progetto, dispone di una serie di novità che con tutta probabilità arriveranno anche nella futura stable release del Panda Rosso. In Firefox 116 Alpha ad esempio è possibile generare degli eseguibili dedicati esclusivamente a Wayland. I coder della fondazione ritengono infatti maturi i tempi per offrire una soluzione dedicata unicamente agli ambienti grafici di nuova generazione. Wayland è il display server di riferimento del panorama delle distribuzioni Linux, si tratta del componente software che sta via via pensionando lo storico Xorg. Wayland godedi una serie di funzioni di sicurezza oltre ad un boost prestazionale, nei sistemi supportati, non indifferente. Questo perché i suoi coder hanno adottato un approccio di progettazione decisamente più moderno rispetto a Xorg che, concettualmente parlando, risale a diversi decenni fa.

Firefox 116 Alpha è quindi la prima build di testing che consente di tagliare completamente il supporto a Xorg. Tale release sarà quindi molto importante per tutti quei immutable system che stanno via via abbandonato completamente Xorg in favore di Wayland. Per tali sistemi infatti è molto più semplice fare a meno di componenti legacy visto che in genere tali istanze vengono sviluppate per restare quanto più immutate possibili e hanno come proprio target una stabilità e robustezza possibile in certi contesti solo con Wayland.

Oltretutto tagliare il supporto a Xorg consentirebbe al team di sviluppatori Firefox di distribuire un installer per Linux decisamente più snello, consentendo appunto di tagliare via tutte le vecchie librerie necessarie per la corretta operatività negli ambienti grafici basati su Xorg. Tutto ciò è stato possibile grazie al lavoro del developer di Red Hat Martin Sransky, che si è dedicato appunto a tale aspetto di Firefox negli ultimi mesi.