Firefox 113 beta: in arrivo il supporto alle Animated AV1 Image

Giusto qualche giorno fa vi abbiamo parlato della nuova stable release di Firefox 112. Quest'ultima incarnazione del Panda Rosso implementa diverse novità interessanti come ad esempio il supporto al FIDO2/WebAuthn authenticators over USB su Linux e MacOS. Che consente sostanzialmente di eseguire login passwordless o di implementare una verifica in due fattori sfruttando appunto un token fisico connesso tramite la porta USB. Nell'articolo di oggi invece vogliamo parlavi della nuova beta release di Firefox 113. I coder della fondazione Mozilla infatti stanno proseguendo i lavori di sviluppo senza un attimo di pausa. Quindi il ramo di testing ha già ricevuto la nuova build che introduce nuove feature davvero innovative.

Su Firefox 113 beta è arrivato il supporto per le AVIS ovvero le animated AV1 images. Si tratta appunto delle immagini distribuite in formato AV1 che implementano una qualche forma di animazione. Sempre in tale edizione è presente un nuovo password generator che ora include finalmente anche i caratteri speciali cosi da generare delle credenziali d'accesso più robuste e durature.

Firefox 113 beta beneficia di una modalità PiP (Picture-in-Picture) migliorata che ora consente all'utente di eseguire il rewind dei video. Inoltre adesso si può verificare il minutaggio e la durata del filmato riprodotto in PiP ed entrare più agilmente in modalità fullscreen.

A partire da Firefox 113 il team di sviluppatori Mozilla inizierà ad offrire anche gli installer in formato .deb cosi da dare accesso agli utenti delle distribuzioni Debian ed Ubuntu delle nuove versioni in modo molto più rapido rispetto al classico aggiornamento tramite repository software, che per diverse motivazioni tecniche impiega sempre molto più tempo rispetto ai normali rilasci eseguiti tramite i classici installer precompilati.

Ovviamente non è da escludere che in futuro si decida di optare per altri formati più diffusi come ad esempio Flatpak, che oggi di fatto rappresenta uno standard nel panorama delle distribuzioni Linux.