Firefox 112: implementato il supporto per i WebAuthn authenticators over USB

Gli sviluppatori della Fondazione Mozilla hanno avviato la distribuzione della nuova stable release di Firefox 112. In tale edizione sono presenti alcune novità davvero interessanti. Ad esempio è disponibile la funzionalità di FIDO2/WebAuthn authenticators over USB su Linux. FIDO2 è un open authentication standard. Questo protocollo di autenticazione dedicato ad applicazioni e siti web, consente di gestire il login tramite un token fisico, come una chiavetta, connesso tramite porta USB. WebAuthn è appunto una API (Application Programming Interface) molto nota ed utilizzata in tali ambiti che permette di gestire l'accesso ad un servizio o ad una risorsa anche senza la necessità di una password tradizionale ma appunto sfruttando un token presente nella porta USB.

Come è forse intuibile l'adozione di questo protocollo consente una sicurezza notevolmente migliore, visto che non è possibile rubare le credenziali. I token fisici inoltre risultano essere più robusti sia dei classici token monouso via SMS, facilmente intercettabili, che degli applicativi dedicati, che invece possono diventare inaccessibili se si smarrisce lo smartphone. Gli utenti di Firefox 112 che impiegano una distribuzione Linux potranno dunque approntare un sistema di login passwordless.

Altra feature innovativa presente in questa build riguarda la visualizzazione delle password nei form appositi. In Firefox 112 è infatti possibile visualizzarle semplicemente cliccando sul campo di testo preposto con il tasto destro del mouse, senza quindi fare affidamento su un pulsante dedicato, che in certi casi può non essere presente o non funzionare correttamente.

Oltretutto su Firefox 112 è stata finalmente riabilitata le feature per il ripristino della sessione precedentemente chiusa sfruttando la semplice combinazione di tasti Ctrl+Shift+T. Tale funzionalità risulta essere molto comoda poco dopo un crash o magari a seguito di uno spegnimento inaspettato del computer.

L'update di Firefox 112 sarà presto disponibile nei repository delle principali distribuzioni Linux. Gli utenti Windows e Mac invece possono già fare riferimento al tool per l'aggiornamento integrato nel programma che è reperibile su Menu>Aiuto>Informazioni su Firefox.