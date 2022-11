Firefox 108 beta: WebMIDI è ora abilitato di default

Il team di sviluppatori della fondazione Mozilla ha da poco rilasciato il nuovo aggiornamento del ramo stabile del browser del Panda Rosso. Giusto qualche giorno fa infatti vi abbiamo parlato della release di Firefox 107 e dell'introduzione del supporto completo al Power Profiling su Linux e macOS. I coder del progetto però non si stanno adagiando sugli allori e hanno già iniziato a distribuire anche la nuova beta release ovvero Firefox 108. Questa nuova edizione di testing integra alcune interessanti novità pensate per migliorare concretamente il workflow dell'utente, ad esempio una delle innovazioni più interessanti riguarda l'abilitazione di default del set di librerie WebMIDI.

Le WebMIDI sono delle API (Application Programming Interface) che possono essere utilizzate dai web developer per far interfacciare Firefox con le periferiche MIDI (Musical Instrument Digital Interface). Tale funzionalità era già presente nel browser da diverso tempo ma la funzione non era abilitata di default perché ritenuta dal team di developer Mozilla non ancora pienamente stabile. In Firefox 108 beta però si è deciso che tale feature è quasi del tutto matura e dunque dovrebbe restare abilitata di base anche nella futura stable release del Panda Rosso.

Le WebMIDI consentono dunque alle diverse web application di interfacciassi senza problemi con i dispositivi MIDI connessi al computer oppure al tablet/smartphone dell'utente. Questo permette quindi a coloro che suonano uno strumento musicale, tipo una tastiera elettronica, connesso al computer di comporre, suonare e riprodurre dei brani direttamente dal browser senza dover installare necessariamente un software nativo sul proprio dispositivo.

Il supporto alle WebMIDI apre dunque le porte a tutta una serie di servizi dedicati ai musicisti e di fatto va a migliorare la già buona user experience di Firefox. Sempre in tale beta release è arrivato il supporto alla color correction per tutti i set di immagini etichettati con un profilo ICCv4.