Firefox 104 Beta: migliorato il supporto alle gesture

Il team di developer della Mozilla Foundation ha rilasciato una nuova build del ramo di testing del browser del Panda Rosso. Firefox 104 Beta arriva dopo diverse settimane di sviluppo, a pochi giorni dalla più recente stable release, ed introduce alcune novità davvero interessanti che contribuiscono a migliorare la già ottima user experience di questo progetto open source. In Firefox 104 Beta troviamo ad esempio un miglior supporto alle gesture tramite il trackpad sulle distribuzioni Linux. A partire da tale versione infatti gli utenti del sistema del Pinguino possono eseguire uno swipe con due dita sul touchpad del proprio notebook per navigare tra la cronologia delle pagine web aperte di recente.

Questa funzionalità tecnicamente avrebbe dovuto effettuare la sua comparsa nelle release per Linux già con Firefox 103. Tuttavia a causa di un bug nel codice abbastanza fastidioso il merge della patch è stato rimandato a Firefox 104. Oltretutto tale feature in realtà era già presente nelle precedenti versioni ma adesso è utilizzabile anche senza tenere premuto il tasto ALT sulla tastiera, elemento che ovviamente rendeva l'uso di tale gesture poco intuitivo. Inoltre su altri sistemi operativi questa funzione era già stata implementata da diverso tempo. Dunque i coder di Firefox hanno sostanzialmente eliminato un gap di feature tra le diverse edizioni.

La funzione di swipe con due dita è attiva unicamente nelle sessioni con il display server Wayland, ovvero quello di riferimento per la maggior parte delle distribuzioni presenti in rete. Tuttavia gli utenti possono facilmente modificare alcuni setting, ovvero abilitato il parametro chiamato MOZ_USE_XINPUT2=1 all'interno delle impostazioni avanzante, in Firefox in modo tale da abilitarla anche con l'ormai vetusto Xorg.

Sempre in Firefox 104 Beta troviamo un upgrade della modalità PiP (Picture-in-Picture) che adesso beneficia del supporto alla visualizzazione dei sottotitoli offerti dal noto servizio di video streaming Disney+. Oltretutto è stato anche migliorato il PDF viewer integrato grazie all'implementazione della funzionalità di firma, disegno e scrittura sui file PDF.