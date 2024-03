Fire TV Stick: sconti su tutti i modelli con la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è appena cominciata con sconti pazzeschi su una serie enorme di dispositivi tecnologici. Tra questi sono in promozione tanti modelli di Fire TV Stick perfetti per rendere smart qualsiasi tipo di televisore. Ecco i migliori che oggi puoi acquistare a prezzi mai visti prima, approfittane il prima possibile!

Fire TV Stick in mega offerta su Amazon

Per rendere smart il tuo vecchio televisore, corri su Amazon ad acquistare un Fire TV Stick. In occasione della Festa delle Offerta di Primavera, ne trovi tanti a prezzi super scontati: non farteli scappare!

Nuovo Fire TV Stick 4K Max

Il Nuovo Fire TV Stick 4K Max garantisce uno spettacolo con immagini in qualità 4K Ultra HD, con supporto per il formato Dolby Vision, HDR10+ e l’avvolgente audio Dolby Atmos. Oggi è disponibile a soli 49 euro con uno sconto bomba del 30%.

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa

Amazon Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa permette di usare la voce per cercare e avviare la riproduzione di contenuti da varie app. Oggi è disponibile a soli 30 euro con uno sconto maxi del 31%.

Nuovo Fire TV Stick 4K

Il Nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon supporta il Wi-Fi 6 per offrirti una riproduzione in streaming fluida, anche quando ci sono più dispositivi connessi al router. Oggi è disponibile a soli 38 euro con uno sconto del 25%.

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa

Amazon Fire TV Stick Lite con telecomando vocale Alexa ha una configurazione semplice e un design discreto: inseriscila in un ingresso sul retro della TV, accendi quest'ultima e connettiti a Internet per avviare la configurazione. Oggi è disponibile a soli 26 euro con uno sconto del 7%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.