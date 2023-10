Fire TV Stick, quale comprare? Confronto e GUIDA ALL'ACQUISTO, le migliori offerte disponibili

Una Fire Stick è un dispositivo di streaming multimediale prodotto da Amazon. Serve principalmente a trasformare un televisore in uno smart TV, consentendo agli utenti di accedere a una vasta gamma di contenuti digitali attraverso una connessione Internet. Con una Fire Stick, puoi guardare video in streaming da servizi come Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube e molti altri.

Inoltre, offre funzionalità aggiuntive, come la possibilità di installare app, giochi e utilizzare comandi vocali attraverso l'assistente virtuale Alexa. In sostanza, una Fire Stick ti permette di godere di una varietà di contenuti digitali direttamente sul tuo televisore. In questa piccola guida faremo un confronto tra quelle disponibili e segnaleremo le migliori offerte.

Amazon Fire TV Stick

Il primo modello che vogliamo presentarvi è chiaramente il modello base, con comando vocale integrato. Si tratta del modello 2019 che offre uno streaming rapido e in Full HD. La confezione include il telecomando vocale Alexa con comandi per accensione/spegnimento e regolazione del volume. I pulsanti preimpostati per le app ti permettono di aprirle rapidamente. Offre, inoltre, audio di qualità home theatre con supporto per il formato Dolby Atmos. In questo momento è in offerta del 44% a 24,99€.

Amazon Fire TV Stick Lite

La seconda versione che presentiamo è la versione Lite che, da listino, si presenta come La versione più conveniente di Fire TV Stick con cui sarà possibile godersi uno streaming rapido in Full HD. con tutte le funzionalità base: comandi vocali con Alexa, App, Musica ecc... e attivarla sarà semplicissimo, basterà inserirla in un ingresso sul retro della TV e il gioco sarà bello e che fatto.

Amazon Fire TV Stick 4K

Arriviamo, ora, a una delle versioni più interessanti, ovvero l'Amazon Fire TV Stick con il supporto al 4K. Si tratta del primo modello con supporto al 4K il che aggiunge, per l'appunto, questa fondamentale feature per quel che riguarda la visione e fruizione di contenuti in streaming ad altissima qualità. Anche in questo caso l'installazione risulta semplice e intuitiva e, anche nel caso della versione con supporto al 4K, si potrà godere di tutte le comodità offerte dal comando vocale di Alexa.

Amazon Fire TV Stick 4K Max

Non è finita qui, però, quando si tratta di 4K, questa versione dell'Amazon Fire TV Stick, definita 4K Max, offre sì il supporto al 4K ma aggiunge anche il supporto per Wi-Fi 6 di ultima generazione con sui sarà possibile godersi una riproduzione in streaming più fluida su più dispositivi Wi-Fi 6. Una vera e propria rivoluzione.

Amazon Fire TV Cube

Chiudiamo questa nostra comparativa con l'Amazon Fire TV Cube che, oltre a presentarsi in maniera totalmente diversa in questa sua forma cubica, presenta il lettore multimediale per lo streaming più veloce di sempre, comandi vocali, supporto allo streaming in 4K e tutte le funzionalità per lo smart home di Alexa; il tutto ad una velocità straordinaria con tempi davvero fulminei. In questo momento l'Amazon Fire TV Cube è in sconto del 18% per un prezzo finale di 109,99€.

Questa era una lista di tutte le Fire TV Stick di Amazon con quelle che sono le loro sostanziali differenze e peculiarità in base alle quali farete la scelta giusta in fase d'acquisto.