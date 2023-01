Fire TV Stick con telecomando Alexa ad un prezzo PAZZO su Amazon

Rispetto al primo modello, il nuovo Fire TV Stick migliora la funzionalità Wi-Fi e aggiunge la possibilità di collegare un set di cuffie wireless Bluetooth. Non si hanno problemi di connessione nemmeno se si hanno router con reti da 2,4 GHz o 5 GHz. Acquistalo ora su Amazon a soli 24,99€ invece di 39,99€.

Come altri prodotti simili, l'alimentazione di Amazon può provenire da una presa a muro CA standard tramite l'adattatore e il cavo inclusi o da una porta USB (in genere installata sulla TV). Si consiglia di utilizzare la presa a muro in quanto permette alla chiavetta di rimanere in standby, pronta per partire subito. L'utilizzo dell'alimentazione USB da una TV significa che dovrai attendere circa 40 secondi prima che si avvii ogni volta.

Amazon afferma un aumento della velocità del 30% rispetto alla Fire TV Stick originale grazie a un nuovo processore quad-core e, confrontando direttamente i due, la nuova versione è sicuramente più veloce in molti modi. Approfitta anche dell'audio di qualità home theatre con supporto Dolby Atmos e visita i migliaia di canali, le Skill Alexa e le app tra cui Netflix, YouTube, Prime Video, Disney+, NOW, DAZN ecc.

Le app più popolari offrono le maggiori differenze. Netflix è stato lanciato da due a tre volte più velocemente, mentre YouTube è stato lanciato circa due volte più velocemente. La navigazione su Netflix era più o meno la stessa su entrambi i dispositivi, anche se mentre la navigazione su YouTube era un po' più complicata su quello vecchio.

Anche PlayStation Vue, un'app piuttosto lenta sul vecchio Stick. Sul nuovo è decisamente più veloce, impiega circa la metà del tempo per caricarsi completamente. Anche la navigazione del complesso menu è più rapida e reattiva, senza il frustrante lag del vecchio Stick. Approfitta ora dello sconto del 38% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione è gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.