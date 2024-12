Fire TV Stick 4K: migliaia di contenuti alla massima qualità (-49%!)

Fire TV Stick 4K è un dispositivo che aiuta a rendere una TV smart alla massima qualità e oggi, su Amazon, in occasione dell'ultimo giorno di Black Friday, viene scontata del 49% per un prezzo totale e finale di 35,99€.

Acquista la Fire TV Stick 4K al 49% di sconto: offertissima da Black Friday

La Fire TV Stick 4K porta l'intrattenimento domestico a un livello superiore, offrendo un’esperienza di streaming all’avanguardia. Con la sua capacità di riproduzione in 4K Ultra HD, arricchisce ogni visione con immagini straordinarie e dettagli nitidissimi. Il supporto per Dolby Vision, HDR10+ e l’audio Dolby Atmos trasforma il tuo salotto in un vero e proprio cinema, regalando una qualità audiovisiva immersiva.

Grazie al supporto per il Wi-Fi 6, la Fire TV Stick 4K garantisce uno streaming fluido e stabile, anche in case con numerosi dispositivi connessi al router. Potrai goderti migliaia di film e serie TV da piattaforme come Netflix, Prime Video, Disney+ e molte altre.

Il telecomando vocale Alexa rende tutto più semplice. Puoi cercare, avviare e controllare i tuoi contenuti preferiti con un semplice comando vocale. I pulsanti preimpostati ti consentono di accedere rapidamente alle tue app preferite, mentre le funzioni integrate ti permettono di accendere e spegnere la TV o regolare il volume.

La Fire TV Stick 4K si integra perfettamente con la tua casa intelligente, consentendoti di controllare dispositivi compatibili come luci e videocamere direttamente dal telecomando. Chiedi ad Alexa di abbassare le luci o di darti le previsioni del tempo, tutto senza muoverti dal divano.

