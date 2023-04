Fire TV Stick 4K Max: maxi sconto del 40% su Amazon (offerta a tempo)

La Pasquetta di Amazon è di un altro livello. In queste ore la chiavetta Fire TV Stick 4K Max è in offerta a 44,99 euro anziché 74,99 euro, per effetto del 40% di sconto. La promozione termina domani, martedì 11 aprile, alle ore 9:00. Ciò significa che hai poco più di 24 ore per approfittare del maxi sconto di oggi di Amazon e ricevere la chiavetta a casa tua già nella giornata di mercoledì.

Fire TV Stick 4K Max in sconto del 40% su Amazon

Con la Fire TV Stick 4K Max di Amazon ti assicuri un intrattenimento senza limiti. Goditi tutti i film e le serie TV delle tue app streaming preferite, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+, oltre agli eventi sportivi più importanti in diretta streaming con NOW e DAZN. All'appello non mancano nemmeno RaiPlay e Mediaset Infinity, le due app di riferimento per chi ancora mette al primo posto la televisione.

I vantaggi della versione Max non finiscono qui. La chiavetta in offerta regala quasi il doppio di potenza in più rispetto al modello precedente, garantendoti così una navigazione più fluida e un caricamento delle app più veloce. Inoltre la riproduzione in streaming viene portata ai massimi livelli grazie alla compatibilità con il Wi-Fi 6.

L'articolo è venduto e spedito da Amazon, quindi se sei abbonato a Prime non paghi nulla per la spedizione. Come dici, non sei ancora abbonato? Non ti preoccupare, hai sempre la possibilità di iscriverti a Prime gratis per 30 giorni e beneficiare così dei vantaggi offerti dalla sottoscrizione.

Adesso o mai più. Non è tutti i giorni la Fire TV Stick 4K MAX si trova in offerta su Amazon a questo prezzo, consideralo un regalo extra del colosso di Seattle al termine di una settimana speciale. Aggiungi al carrello la chiavetta subito, così da non farti sfuggire il maxi sconto del 40% e risparmiare 30 euro sul prezzo di vendita consigliato al pubblico.

