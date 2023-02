Fire TV Stick 4K con telecomando vocale: SCONTO GIGANTE disponibile su Amazon

La comodità dei prodotti targati Amazon, soprattutto quelli che comprendono delle funzionalità legate ad Alexa, sono ormai presenti in milioni di case del mondo, grazie all'unione di qualità e utilità. Questo vale anche per i telecomandi vocali, ovvero quelli che possono essere sfruttati con la voce per controllare la vostra TV, e in particolare l'ultimo modello uscito fino ad ora, il Fire TV Stick 4K.

Se volete aggiungervi alla lista di coloro che vogliono controllare a voce la TV, evitando tempo di ricerca con liste e canali, sappiate che da oggi su Amazon il Fire TV Stick 4K è in offerta a soli 34,99€, ovvero con uno sconto di ben 25,00€ sul prezzo originale.

Fire TV Stick 4K: il telecomando del futuro

La vostra casa diventa sempre più intelligente grazie ad Amazon e ai suoi prodotti, e le ricerche vocali sono praticamente alla base di questa comoda tecnologia. Grazie al Fire TV Stick 4K, l'ultimo modello di telecomando vocale Alexa, non solo come già detto potrete effettuare rapide ricerche vocali, ma potrete anche avviare app, accendere e spegnere la TV, regolare il volume e altro ancora.

Potrai con Fire TV Stick 4K inoltre controllare anche tutti gli altri dispositivi per casa intelligente presenti in casa tua, controllando il meteo, abbassando le luci, controllare i video delle telecamere in tempo reale, e tanto altro.

