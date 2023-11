Fire TV Stick 4K con supporto per Wi-Fi 6, Dolby Vision/Atmos e HDR10+ in sconto del 44% su Amazon

La Fire TV Stick 4K di Amazon si presenta come il dispositivo ideale per trasformare qualsiasi TV in uno smart TV con funzionalità avanzate di streaming. Approfitta ora dello sconto e acquistala a soli 34,99€ invece di 62,99€.

Streaming di Alta Qualità: Dotato di supporto per Wi-Fi 6 e compatibilità con Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+, questo dispositivo offre un'esperienza di streaming di altissima qualità. Goditi film, serie TV e altro ancora con immagini nitide e audio coinvolgente.

Più Potenza, Più Veloce: Con prestazioni migliorate e una maggiore velocità di elaborazione, il Fire TV Stick 4K garantisce uno streaming fluido e senza interruzioni, anche per i contenuti ad alta risoluzione.

Ampia Selezione di Contenuti: Accedi a una vasta gamma di app di streaming come Prime Video, Netflix, Disney+ e molte altre, oltre a musica, giochi e altro ancora direttamente sul tuo televisore.

Controllo Vocale: Grazie all'integrazione di Alexa, puoi controllare il dispositivo e accedere ai tuoi contenuti preferiti utilizzando semplici comandi vocali.

Facile da Configurare e Utilizzare: Il Fire TV Stick 4K si configura facilmente e si collega alla porta HDMI del televisore. Il telecomando incluso semplifica la navigazione e il controllo dei contenuti.

Sia che tu voglia esplorare nuovi film, guardare le tue serie preferite o ascoltare musica in streaming, il Fire TV Stick 4K di Amazon offre una straordinaria esperienza di intrattenimento a casa tua. Approfitta subito di questa offerta e ottieni un accesso completo a un mondo di contenuti. Approfitta ora dello sconto del 44% e acquistalo su Amazon grazie alla promo Black Friday. Ricordati inoltre di abbonarti a Prime per richiedere la spedizione gratuita del prodotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.