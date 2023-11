Fire TV Stick 4K al prezzo più basso di sempre su Amazon (34€)

Il nuovo Fire TV Stick 4K di Amazon è in offerta in questi minuti a 34,99€, per effetto del 44% di sconto sull'importo consigliato 69,99€. È il prezzo più basso di sempre per il nuovo dispositivo di casa Amazon, in grado di trasformare ogni vecchio televisore in una Smart TV di nuova generazione, grazie anche al supporto per il Wi-Fi 6 e alle tecnologie Dolby Vision, Dolby Atmos e HDR10+. L'articolo, venduto e spedito da Amazon, è disponibile al nuovo minimo storico su questa pagina.

Fire TV Stick 4K in sconto del 44% su Amazon

La chiavetta Fire TV 4K offre immagini brillanti nella risoluzione 4K Ultra HD, con pieno supporto all'audio Dolby Atmos, al formato Dolby Vision e all'HDR10+. Un altro vantaggio è la possibilità di godere di una riproduzione in streaming ultra fluida, grazie allo streaming in 4K e al supporto del Wi-Fi 6, indipendentemente dal numero di dispositivi collegati alla rete Wi-Fi di casa.

E con la nuova chiavetta di Amazon gli utenti possono beneficiare di un intrattenimento senza limiti grazie alla compatibilità con i principali servizi streaming, tra cui Netflix, Prime Video e Disney+. Chiunque poi disponga già di dispositivi per la smart home, può ora controllarli con questo dispositivo, che funge così da hub per la casa intelligente.

Insieme alla chiavetta Fire TV, la confezione di vendita include un comodo telecomando vocale Alexa, che permette di controllare e avviare i propri contenuti preferiti soltanto con l'uso della propria voce.

Puoi acquistare Fire TV Stick 4K al prezzo più basso di sempre a questa pagina. Le spese di spedizione sono gratuite per tutti gli utenti Prime.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.