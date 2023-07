Fire TV in super sconto su Amazon: trasforma il tuo televisore con il Prime Day 2023

Le offerte sui dispositivi Fire TV sono incredibili oggi su Amazon grazie al Prime Day. Questa è un'occasione da non perdere per trasformare la tua TV in una potente piattaforma di streaming e controllo vocale. E la buona notizia è che puoi approfittare di sconti eccezionali su ogni modello. Scopriamoli insieme!

Il Fire TV Stick 4K Max è dotato di Wi-Fi 6 per una connessione ancora più veloce e stabile. Questo dispositivo ti offre una qualità video 4K Ultra HD, HDR e Dolby Vision per un'esperienza di visione mozzafiato. Durante il Prime Day, puoi acquistarlo a soli 35,99€, risparmiando il 52% rispetto al prezzo originale di 74,99€.

Se desideri un'esperienza di streaming e controllo vocale ancora più avanzata, il Fire TV Cube è la scelta perfetta. Questo lettore multimediale ti permette di controllare la tua TV e gli altri dispositivi collegati tramite il comando vocale di Alexa. Durante il Prime Day, puoi portarlo a casa a soli 109,99€, risparmiando il 31% rispetto al prezzo originale di 159,99€.

Il Fire TV Stick 4K con telecomando vocale Alexa è un'opzione altrettanto eccellente. Questo dispositivo ti offre streaming in 4K Ultra HD, compatibilità con HDR e Dolby Vision, oltre a un telecomando dotato di comandi per la TV. Durante il Prime Day, puoi ottenerlo a soli 25,99€, risparmiando il 63% rispetto al prezzo originale di 69,99€.

Per coloro che cercano una soluzione di streaming più compatta, c'è il Fire TV Stick con telecomando vocale Alexa. Questo dispositivo offre un'esperienza di streaming di alta qualità e un telecomando con comandi per la TV. Durante il Prime Day, puoi acquistarlo a soli 24,99€, risparmiando il 44% rispetto al prezzo originale di 44,99€.

Infine, se desideri aggiornare solo il tuo telecomando, il Telecomando vocale Alexa | Pro è la scelta ideale. Questo telecomando è dotato della funzionalità "Trova il mio telecomando" per aiutarti a ritrovarlo quando si smarrisce. Durante il Prime Day, puoi ottenerlo a soli 29,99€, risparmiando il 25% rispetto al prezzo originale di 39,99€.

Non perdere queste incredibili offerte sui dispositivi Fire TV durante il Prime Day 2023. Trasforma la tua TV in un centro di intrattenimento completo e goditi lo streaming di film, serie TV e molto altro. Agisci ora e approfitta di questi sconti eccezionali prima che sia troppo tardi!

