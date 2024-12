Finom: il conto business per professionisti e aziende con cashback e altri vantaggi

Finom è sempre di più il punto di riferimento per professionisti e aziende alla ricerca di un conto business in grado di garantire tanti vantaggi e la possibilità di gestire, in modo completo, le proprie risorse finanziarie, tenendo sotto controllo le spese e accedendo a diversi bonus aggiuntivi.

Con la promo in corso in questo momento, ad esempio, è possibile ottenere fino al 3% di cashback per le spese sostenute con le carte abbinate al conto, sia scegliendo la versione di Finom per freelance che la versione per le società.

Per verificare le offerte disponibili è possibile visitare il sito ufficiale di Finom, accessibile qui di sotto. Per i nuovi clienti c'è una prova gratuita di 30 giorni.

Conto Finom: la scelta giusta, anche con cashback al 3%

L'offerta proposta da Finom è particolarmente ricca e consente di sfruttare il cashback fino al 3% delle spese sostenute. Finom, oltre a essere un conto aziendale, è anche una piattaforma per la gestione delle spese e di tutti gli aspetti legati alla contabilità della propria attività. C'è anche il sistema per la fatturazione elettronica, utilissimo per i liberi professionisti in regime forfettario.

Il servizio proposto da Finom è personalizzabile. Per i freelance, ad esempio, c'è il piano Solo a canone zero ma è possibile passare al piano Start da 14 euro al mese oppure al piano Premium da 34 euro al mese (con fatturazione annuale). Scegliendo il piano Premium è possibile sfruttare il cashback al 3%. Anche per le Società ci sono più piani, con la versione Start da 14 euro al mese, quella Premium da 34 euro al mese e quella Corporate da 119 euro (anche in questo caso i prezzi sono con fatturazione annuale).

Per chi è alla ricerca di un conto business, quindi, Finom rappresenta la soluzione giusta, offrendo personalizzazione e tanti vantaggi aggiuntivi. Per tutti i dettagli basta seguire il link qui di sotto da cui è possibile attivare la prova gratuita di 30 giorni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.