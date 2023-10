Finom: il conto business con fatturazione integrata

Semplifica la gestione finanziaria della tua impresa o della tua attività professionale con Finom. L’online banking della fintech offre un conto con IBAN italiano, carte di pagamento con cashback e un servizio di fatturazione integrato.

Inoltre, puoi creare sotto-conti con IBAN dedicato e accessi personalizzati per il tuo commercialista e i membri del tuo team.

Fatturazione mai stata così semplice con Finom

Finom mette a disposizione quattro versioni di conto: Solo (5€/mese), Start (15€/mese), Premium (25€/mese) e Corporate (100€/mese). Ogni piano offre servizi personalizzati per ogni tipo di attività.

Con Finom, per ogni piano avrai a disposizione carte fisiche e virtuali gratuite, oltre a un monitoraggio in tempo reale delle spese e un'analisi dei flussi di cassa per tenere tutto sotto controllo.

Il servizio di fatturazione elettronica consente la creazione e l'invio di fatture elettroniche che saranno inizialmente trasmesse al Sistema di Interscambio (SDI) e successivamente recapitate al Cassetto Fiscale dell'Agenzia delle Entrate.

Inoltre, Finom offre la possibilità di associare un link di pagamento alle fatture inviate, integrando PayPal per i pagamenti immediati.

In caso di mancato pagamento delle fatture, la piattaforma consente l'invio automatico di promemoria di pagamento ai clienti, al fine di sollecitare il pagamento dovuto.

Finom abbina facilmente le fatture emesse ai pagamenti in entrata e esporta tutti i dati di transazioni e documenti in un click.

Carica facilmente ricevute, fatture e contratti sulla piattaforma e li digitalizza in pochi click grazie al riconoscimento automatico.

Con il servizio di multibanking, collega tutti i tuoi conti bancari a Finom per verificare saldo e operazioni da un'unica interfaccia comoda e sempre disponibile.

