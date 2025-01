Finom: il conto aziendale che semplifica la gestione finanziaria

Finom, azienda specializzata nel settore fintech, propone un conto aziendale digitale completo di servizio di fatturazione elettronica integrato e un IBAN italiano attivabile in 24 ore. Tra i vantaggi offerti spiccano le carte di debito gratuite, senza commissioni sulle transazioni, e la possibilità di digitalizzare scontrini e ricevute. Grazie alla promozione attiva, è possibile testare gratuitamente il piano Premium per un mese.

Le funzionalità di Finom per la gestione delle finanze aziendali

Finom combina la praticità di un conto aziendale online con strumenti avanzati per la fatturazione elettronica, il tutto all’interno di un’unica piattaforma. Questo consente di sincronizzare le fatture con i flussi finanziari, semplificando la gestione delle entrate e delle uscite. È possibile creare e inviare fatture direttamente dal proprio account e tracciare i pagamenti in modo rapido ed efficiente.

L'integrazione tramite API Finom consente l’utilizzo del servizio su piattaforme di e-commerce, CRM o sistemi ERP. Inoltre, è possibile caricare documenti e transazioni per una gestione più agevole della contabilità e una notevole riduzione dei costi legati ai servizi di un commercialista.

Con il conto Finom si ricevono inoltre carte fisiche e virtuali gratuite, ideali per una gestione dinamica delle spese aziendali. Il limite di prelievo presso gli sportelli ATM è fissato a 5.000 euro. Le carte possono essere ricaricate, bloccate o modificate direttamente dall’app dedicata, offrendo un controllo completo con pochi clic.

Durante il periodo di prova, gli utenti hanno accesso a tutte le funzionalità avanzate, come la gestione di tre portafogli aziendali, l'aggiunta di fino a cinque utenti e bonifici SEPA illimitati sia in entrata che in uscita.

Attivando oggi il piano Premium di Finom, è possibile usufruire di un mese di prova gratuita e testare tutte le funzionalità disponibili. Per iniziare, basta accedere al sito di Finom e seguire la procedura di registrazione.

Finom si propone come una soluzione innovativa e completa per la gestione delle finanze aziendali, adatta a soddisfare le esigenze di piccole e medie imprese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.