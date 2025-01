Finom: il conto aziendale che offre IBAN in 24 ore e cashback fino al 3%

Un conto corrente pensato per imprenditori, piccole e medie imprese e professionisti freelance: parliamo di Finom, una vera boccata d'aria nel panorama del settore fintech, che propone un'offerta completa e intuitiva. Il conto aziendale Finom, infatti, unisce la comodità della fatturazione elettronica, con la gestione di spese e operazioni all'interno di un'unica piattaforma digitale. Senza dimenticare il cashback e la sicurezza. Grazie alla promozione limitata, inoltre, potrai ottenere un mese di piano Premium senza alcun costo.

Ma quali sono i principali vantaggi di Finom? Scopriamolo insieme.

Ricevi subito un IBAN italiano

Uno dei punti di forza di Finom è la rapidità nell'apertura del conto: in sole 24 ore, gli utenti possono riceveranno un IBAN italiano per iniziare a gestire subito il proprio denaro. A differenza dei conti tradizionali, Finom offre un cashback fino al 3% su tutte le spese effettuate con le carte aziendali: così riduci i costi operativi e ottieni un ritorno economico diretto sulle spese aziendali. La percentuale del cashback varia a seconda del piano scelto.

C'è poi la fatturazione elettronica integrata, che ti permette di inviare fatture direttamente dalla piattaforma, associarle alle transazioni bancarie e accedere a tutti i registri finanziari da un'unica dashboard. Un ottimo servizio, affiancato da strumenti intelligenti come la riconciliazione automatica delle transazioni, la digitalizzazione di scontrini e ricevute e la categorizzazione delle spese.

Con Finom, gli utenti possono emettere carte VISA fisiche e virtuali senza costi aggiuntivi: puoi impostare, inoltre, limiti di spesa, bloccare o ricaricare le carte in pochi clic. Queste carte sono compatibili con Apple Pay e Google Pay. I tuoi fondi aziendali sono sempre al sicuro, perché Finom fornisce autenticazione con Passkey e 3D Secure, ma è anche conforme al GDPR con server protetti in UE e ha stretto una partnership con BNP Paribas per un a gestione sicura dei fondi.

Piani di abbonamento Finom

Sei un professionista freelance? Finom ha tre diverse soluzioni tariffarie per te:

Solo : un piano gratuito con funzionalità essenziali

: un piano gratuito con funzionalità essenziali Start : a partire da 14 euro al mese, per imprese in crescita

: a partire da 14 euro al mese, per imprese in crescita Premium: a partire da 34 euro per chi desidera massima flessibilità e strumenti avanzati

Il supporto clienti Finom è disponibile in tempo reale e risponde in meno di un minuto, tramite telefono, videochiamata e centro assistenza interattivo attivo 24/7. Approfitta della promozione: ottieni un mese di piano Premium GRATIS se ti abboni prima che l'offerta termini. Il piano Premium include 5 utenti, 3 portafogli, carte virtuali illimitate e 15 carte fisiche, bonifici SEPA e con addebito diretto illimitati e molto altro.

