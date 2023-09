Finom: il conto all-in-one per liberi professionisti e imprese

I costi per chi ha possiede una partita IVA sono spesso molto alti. Ciò vale per le PMI, ma anche per i liberi professionisti in regime forfettario. A questi si devono poi aggiungere altre spese, non indifferenti, come ad esempio quelle per il commercialista.

Tuttavia, esiste un modo per risparmiare e gestire tutte le spese in modo autonomo e in tutta sicurezza. Si chiama Finom ed è un conto pensato esclusivamente per liberi professionisti e aziende con partita IVA.

Questo conto non offre soltanto i soliti servizi bancari. Permette anche di eseguire la fatturazione elettronica direttamente tramite sito web o app ufficiale (dicendo così addio a servizi terzi). Infine, Finom offre un servizio clienti attivo 24/7 con supporto telefonico o video dedicato.

Finom: il conto più vantaggioso per chi ha una partita IVA con regime forfettario

Aprendo un conto Finom potrai ottenere un IBAN italiano (attivo in 72 ore) carte fisiche e virtuali gratuite e un cashback fino al 3%. Inoltre, avrai la possibilità di gestire facilmente le tue spese e quelle del tuo team, di creare sotto-conti con IBAN dedicato e archiviare tutti i documenti (scontrini compresi) in cloud. Altra caratteristica di Finom molto apprezzata dagli utenti è la fatturazione elettronica integrata. Com’è noto, dal 1° gennaio 2024, tutti i forfettari (anche chi ha guadagnato meno di 25.000 euro nell’anno precedente) sono obbligati ad effettuare la fatturazione elettronica. Finom permette di effettuare questo procedimento in modo semplice. Le tue fatture elettroniche verranno prima inviate allo SDI e poi recapitate al Cassetto Fiscale dell’Agenzia delle Entrate. Inoltre, con Finom potrai anche condividere i link di pagamento con i clienti, utilizzare PayPal per i pagamenti immediati e creare promemoria di pagamento automatici per le fatture insolute.

Scegliendo il pagamento annuale, potrai risparmiare il 20% sul prezzo dell’abbonamento. Il piano Solo, dedicato ai freelance, costa infatti 5€ al mese (con un risparmio di 24€ all’anno). L'abbonamento Start ha invece un costo 15€ al mese (con un risparmio di 72€ all’anno).

Il piano Premium costa poi 25€ al mese (con un risparmio di 132€ all’anno). Infine, il piano Corporate, dedicato alle aziende, costa invece 100€ al mese (con un risparmio di 516€ all’anno). Ciliegina sulla torta, Finom offre anche un mese di prova gratuito, da poter disdire in qualsiasi momento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.