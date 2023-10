Finom gratis per un mese: tanti vantaggi finanziari per la tua azienda

Sei un professionista o un piccolo imprenditore alla ricerca di soluzioni finanziarie complete, convenienti e altamente efficienti? Allora, Finom è la risposta alle tue esigenze. Questa piattaforma digitale offre molto più di un semplice conto business, fornendo una vasta gamma di servizi progettati per semplificare la gestione delle finanze aziendali. Ecco perché dovresti iscriverti oggi stesso: avrai un account gratis per un mese.

Perché dovresti scegliere Finom per la tua azienda?

Uno dei vantaggi distintivi di Finom è la velocità con cui puoi ottenere il tuo IBAN italiano. Grazie a un processo di apertura online rapido ed efficiente, potrai disporre del tuo conto in soli 72 ore. Inoltre, Finom offre un incredibile cashback fino al 3%: un'opportunità da non perdere per massimizzare i tuoi risparmi e ottenere vantaggi tangibili ogni volta che effettui una transazione.

La gestione delle spese non è mai stata così semplice. Con Finom, puoi monitorare e categorizzare le tue spese, pianificare i tuoi risparmi e tenere tutto sotto controllo con un wallet digitale dedicato. Questo strumento è essenziale per un controllo trasparente delle finanze aziendali. Con Finom potrai emettere più carte di debito VISA gratuite con una commissione dello 0%. Inoltre, avrai un limite di prelievo bancomat fino a 10.000 euro per carta e la comodità di emettere, limitare, ricaricare o bloccare le tue carte con un semplice clic.

La soluzione di fatturazione integrata di Finom è ampiamente apprezzata in Italia. Ti permette di emettere fatture in modo semplice ed efficace, con funzionalità come link di pagamento condivisi con i tuoi clienti e integrazione con PayPal per pagamenti immediati. Inoltre, i promemoria di pagamento automatici ti aiuteranno a evitare fatture insolute.

Se sei un professionista in regime forfettario e hai un fatturato superiore a 25.000 euro all'anno, dovrai utilizzare la fatturazione elettronica. Finom è la soluzione ideale, in quanto è conforme alla normativa e offre numerosi servizi aggiuntivi per semplificare la gestione della tua attività. Con Finom, guadagni e spese non sono mai stati così trasparenti. Le transazioni sono riconciliate con le fatture e pronte all'uso per monitorare lo stato delle tue finanze. Inoltre, puoi digitalizzare scontrini, ricevute e altri documenti importanti grazie al nostro tool di riconoscimento.

Finom è molto più di un conto business. È una piattaforma digitale all-in-one per le tue finanze, progettata per semplificare ogni aspetto della gestione finanziaria aziendale. Con piani convenienti a partire da soli 5 euro al mese per i freelance, c'è un'opzione per ogni esigenza. E il miglior motivo per iscriversi oggi è che potrai sperimentare tutti questi vantaggi gratuitamente per un mese intero.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.