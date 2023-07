Finom: conto aziendale gratuito il primo mese se lo apri ora

Finom è un conto corrente destinato alle aziende che offre soluzioni finanziare per professionisti e PMI in un unico posto. Aprendolo adesso, potrete ottenere un mese gratis, oltre a un IBAN totalmente Italiano, cashback fino al 3% e numerosi altri vantaggi.

Il conto Finom contiene le principali funzionalità di un conto tradizionale, unite a funzionalità aggiuntive e un gran numero di servizi per la gestione dell'attività amministrativa e contabile, tra cui l'integrazione con la fatturazione, la categorizzazione delle spese, accessi personalizzati per il commercialista e molto altro.

Finom: il conto per la gestione aziendale

Finom è disponibile in 4 diversi piani con canone mensile a partire da 5€ per quanto riguarda il piano Solo, fino ad arrivare a 100 con il piano Corporate, più adeguato per aziende più grandi. Ciascuno di essi offre un numero crescente di utenti e percentuale di cashback.

Il conto Start, attualmente in promozione con il primo mese gratuito, consente di avere fino a tre portafogli, un limite di prelievo massimo di 3000€, 2 carte virtuali incluse, 1 carta fisica e fino a 100 bonifici SEPA con addebito diretto.

Finom integra inoltre la fatturazione elettronica, con cui è possibile inviare link di pagamento ai clienti, nonché beneficiare di un'integrazione con PayPal per pagamenti immediati e promemoria di pagamenti automatici per fatture isolate. Il sistema è inoltre conforme alla normativa nazionale e offre servizi aggiuntivi per agevolare la gestione dell'attività, per coloro che superano un fatturato di 25.000€ l'anno e sono in regime forfettario.

Le transazioni sono anche già riconciliate con le fatture e pronte all'uso per tenere d'occhio lo stato dei vostri fondi, in modo da ottimizzare costi e ricavi. Finom permette inoltre di conservare digitalmente fatture o altri documenti importanti, caricandoli nell'app o nell'home banking, in modo da averli sempre a disposizione. Digitalizzate scontrini e ricevute grazie allo strumento integrato per il riconoscimento e categorizzate costi per pianificare i risparmi su un portafoglio digitale dedicato.

Provate ora Finom gratuitamente per un mese e fatevi un'idea!

