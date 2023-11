Finom: apri un conto online, il primo mese è GRATIS

Finom è l'innovativa piattaforma digitale che offre soluzioni finanziarie all-in-one per professionisti e piccole e medie imprese: grazie a una promozione a tempo limitato, se apri oggi un nuovo conto potrai ottenere un mese completamente GRATIS.

Con Finom la gestione è ancora più semplificata

Potrai aprire il tuo nuovo conto business in sole 72 ore in modo semplice e veloce. Tra i vantaggi, impossibile non nominare l'IBAN italiano e il cashback fino al 3% sui tuoi acquisti. L'expense management di Finom, inoltre, ti consente di monitorare e gestire tutte le tue spese, sia personali che aziendali. In più, otterrai carte fisiche e virtuali senza costi.

Altre funzionalità includono una soluzione di fatturazione integrata, semplice e potente. Sei un professionista in regime forfettario? Affidati a Finom per la gestione della fatturazione elettronica conforme alle normative vigenti. La piattaforma offre anche servizi aggiuntivi per semplificare la gestione della tua attività, come monitoraggio dello stato delle tue finanze e possibilità di digitalizzare scontrini e ricevute.

Finom è la scelta di oltre 50 mila imprenditori, che hanno scoperto in questo ottimo conto business una soluzione all-in-one senza paragoni. Puoi iniziare il tuo percorso con Finom con il piano conveniente a 5 euro al mese, dedicato principalmente ai freelance. Inoltre, grazie alla promozione attualmente in corso, potrai ricevere un mese di prova gratuito su tutti i piani.

Molto più di un conto business: Finom è la chiave per aprire le porte a una gestione finanziaria più intelligente, trasparente ed efficiente. Apri il tuo conto online per aderire subito alla promozione.

