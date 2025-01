Fino a 500€ in Buoni Regalo con il conto online di Crédit Agricole

L'ultima iniziativa promossa dalla banca francese Crédit Agricole consente alle persone che sottoscrivono un nuovo conto online di ottenere fino a 500 euro in Buoni Regalo. Il termine ultimo per aprire il conto è il 12 febbraio.

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per i primi 9 mesi, poi passa a 2 euro al mese, anche se è azzerabile se si hanno meno di 35 anni, accreditando lo stipendio o la pensione, con un dossier titoli attivo, oppure con un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro. Inclusa nel conto vi è anche la carta Crédit Agricole Visa evoluta, che si può sfruttare da subito collegandola ai propri wallet digitali.

L'apertura di un nuovo conto è disponibile su questa pagina del sito Crédit Agricole.

Come ricevere fino a 500 euro in Buoni Regalo con il conto Crédit Agricole

I 500 euro in Buoni Regalo offerti da Crédit Agricole si suddividono in questo modo: fino a 250 euro se si utilizza la carta Visa associata al conto e si accredita lo stipendio; fino a 250 euro invitando i propri amici ad aprire un nuovo conto con la banca francese. Ecco nel dettaglio come funziona.

Fino a 250 euro in Buoni Regalo con la carta Visa e l'accredito dello stipendio

Bonus di benvenuto da 50 euro se si apre il conto entro il 12 febbraio inserendo il codice VISA in fase di iscrizione ed effettuando almeno una transazione con la carta di debito Crédit Agricole Visa.

Fino a 150 euro in Buoni Regalo spendendo un minimo di spesa di 500 euro con la carta associata al conto.

50 euro in Buoni Regalo accreditando la busta paga o la pensione entro il 30 aprile.

Fino a 250 euro in Buoni Regalo tramite l'invito dei propri amici

Condivisione del codice promo personale dall'app ufficiale di Crédit Agricole.

Buono Regalo da 50 euro per ogni amico che apre un nuovo conto con la banca transalpina.

Si possono invitare fino ad un massimo di cinque amici.

Maggiori dettagli e informazioni sulla promo in corso sono consultabili su questa pagina del sito Crèdit Agricole.

