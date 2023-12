Fino a 500 euro in voucher digitali: invita i tuoi amici in SelfyConto

SelfyConto non solo semplifica la tua vita finanziaria, ma lo fa a costo zero. Per i primi 30 anni, il canone di tenuta conto è totalmente gratuito. Inoltre, il primo anno di apertura del conto è senza alcun canone. In più, con la promozione in corso, potrai ricevere fino a 500 euro in voucher digitali.

Le caratteristiche e i vantaggi di SelfyConto

Con SelfyConto, i prelievi in area Euro e la tua carta di debito sono completamente gratuiti. La carta di debito, oltre ad essere comoda e sicura, è realizzata al 100% in PVC riciclato, promuovendo la sostenibilità.

Perché dovresti scegliere SelfyConto? Prima di tutto, perché è sempre con te. Grazie all'App Mediolanum, puoi accedere a tutti i servizi bancari con un semplice tap. Il canone di tenuta conto è gratis per il primo anno, e se hai meno di 30 anni, resta gratuito fino ai trent'anni.

Bonifici, addebiti utenze, pagamenti F23, F24, MAV, RAV e ricariche telefoniche, sono tutti a costo zero. Fino al 27 dicembre, per ogni amico che apre un conto, SelfyConto regala a entrambi la possibilità di ottenere voucher digitali di prestigiosi brand fino a 500 euro.

Aprire SelfyConto è facile, veloce e completamente online. Con un documento d'identità, il codice fiscale, il tuo smartphone e un indirizzo email valido, sei subito pronto. Anche chiuderlo non ha alcun costo, garantendo così una certa flessibilità.

