Fino a 5 TB di spazio di archiviazione crittografato con Internxt in offerta

Le vacanze estive sono ormai alle porte, e per tanti italiani si presenta la necessità di uno spazio di archiviazione sicuro dove poter conservare foto, video e documenti di lavoro. Tra i principali punti di riferimento in questo settore si annovera Internxt, azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna.
Proprio in questi giorni i piani a vita di Internxt sono in promozione, beneficiano di un maxi sconto rispetto al prezzo consigliato (-85%). Tra le altre cose il suo codice è interamente open-source, per la massima trasparenza possibile nei confronti dei suoi utenti a differenza invece di quanto avviene con gli altri servizi cloud più rinomati.
I piani a vita di Internxt in offerta
Nell’ambito della nuova promozione di Internxt, i piani a vita beneficiano di uno sconto dell’85%. Di seguito vi mostriamo una panoramica dei prezzi già scontati:
- 1 TB (piano a vita Essential): 285 euro invece di 1.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto
- 3 TB (piano a vita Premium): 435 euro invece di 2.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto
- 5 TB (piano a vita Ultimate): 585 euro invece di 3.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto
Ogni piano include la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, due elementi che consentono a chiunque di dormire sonni tranquilli una volta che si sceglie Internxt come servizio di archiviazione cloud per i propri file più sensibili.
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