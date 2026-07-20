Fino a 5 TB di spazio di archiviazione crittografato con Internxt in offerta

Le vacanze estive sono ormai alle porte, e per tanti italiani si presenta la necessità di uno spazio di archiviazione sicuro dove poter conservare foto, video e documenti di lavoro. Tra i principali punti di riferimento in questo settore si annovera Internxt, azienda di cloud storage con base a Valencia, in Spagna.

Proprio in questi giorni i piani a vita di Internxt sono in promozione, beneficiano di un maxi sconto rispetto al prezzo consigliato (-85%). Tra le altre cose il suo codice è interamente open-source, per la massima trasparenza possibile nei confronti dei suoi utenti a differenza invece di quanto avviene con gli altri servizi cloud più rinomati.

I piani a vita di Internxt in offerta

Nell’ambito della nuova promozione di Internxt, i piani a vita beneficiano di uno sconto dell’85%. Di seguito vi mostriamo una panoramica dei prezzi già scontati:

1 TB (piano a vita Essential): 285 euro invece di 1.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto

invece di 1.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto 3 TB (piano a vita Premium): 435 euro invece di 2.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto

invece di 2.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto 5 TB (piano a vita Ultimate): 585 euro invece di 3.900 euro, con possibilità di richiedere un rimborso completo entro 30 giorni dalla data di acquisto

Ogni piano include la crittografia post-quantistica e la crittografia a conoscenza zero, due elementi che consentono a chiunque di dormire sonni tranquilli una volta che si sceglie Internxt come servizio di archiviazione cloud per i propri file più sensibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.