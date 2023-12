Fino a 5 ore di musica No-Stop con la cassa JBL GO 3 a 29,99€: MEGA PROMO

JBL è un marchio rinomato nel mondo dell'audio, noto per la sua eccellenza nella progettazione e produzione di dispositivi di alta qualità. Oggi, su Amazon, il JBL GO 3, la cassa bluetooth è scontata del 33% e viene venduta a 29,99€.

Amazon lancia lo sconto sulla cassa JBL

Con il potente suono JBL Pro Sound, caratterizzato da bassi corposi, il diffusore Bluetooth JBL Go 3 si presenta come l'alleato perfetto per chi desidera portare sempre con sé un'esperienza di ascolto di alta qualità. Questo speaker tascabile offre la libertà di riprodurre in streaming la tua musica preferita direttamente dallo smartphone o tablet, offrendo un suono potente e nitido.

Il design portatile e alla moda di JBL Go 3 si distingue per i tessuti variopinti, gli inserti espressivi e le dimensioni compatte. Occupa poco spazio, ma combina un look di tendenza con un suono audace, soddisfacendo sia gli amanti dello stile che gli appassionati di audio di qualità.

La resistenza a acqua e polvere con certificazione IPX67 rende lo speaker ideale per essere portato ovunque. Che tu sia in spiaggia, a bordo piscina o sotto la doccia, potrai goderti la tua musica senza preoccupazioni, grazie alla sua robustezza e affidabilità.

Con una singola ricarica, la cassa ricaricabile JBL Go 3 offre fino a 5 ore di riproduzione musicale in streaming wireless. Questo ti consente di immergerti completamente nella tua colonna sonora preferita senza interruzioni, rendendo il tuo momento musicale più appagante. Incluso nella confezione troverai non solo l'altoparlante JBL Go 3, ma anche un cavo USB Type C, una guida rapida e una scheda dati di sicurezza.

La cassa JBL Go 3 è in offerta su Amazon con una promozione che prevede uno sconto del 33% e un costo finale di 29,99€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.