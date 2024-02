Fino a 48 ORE di musica no-stop con le Cuffie bluetooth a SOLI 19 EURO

Ascolta la tua musica preferita in maniera ottimale ovunque tu sia con questi auricolari super confortevoli ad un prezzo davvero mini! Si tratta delle Cuffie Bluetooth Aptkdoe, oggi disponibili su Amazon a soli 19 euro grazie ad un mega sconto del 50% ed un ulteriore coupon di 10 euro da applicare al momento dell'ordine.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, attivando un abbonamento Amazon Prime, potrai riceverle domani stesso direttamente a casa.

Cuffie Bluetooth Aptkdoe: audio impeccabile per ore e ore

Le Cuffie Bluetooth Aptkdoe offrono una qualità del suono superiore e ricca: utilizzano un altoparlante dinamico da 13 mm e aggiungono un diaframma composito per garantire un suono stereo ad alta fedeltà.

Sono dotate della tecnologia di riduzione del rumore ENC e del microfono HD, così puoi goderti la musica dinamica e concentrarti su chiamate o allenamenti, indipendentemente dall'ambiente in cui ti trovi.

Gli auricolari offrono 8 ore di utilizzo, mentre la custodia di ricarica portatile fornisce 5 ricariche aggiuntive così da raggiungere ben 48 ore no-stop. In più, con la porta USB-C, la custodia può essere caricata completamente in appena un'ora e mezza, mentre lo speciale display digitale di potenza a LED può visualizzare con precisione la carica rimanente e lo stato di carica delle cuffie.

Adottano un perfetto materiale impermeabile IPX7, che può resistere perfettamente agli spruzzi d'acqua e al sudore. Le cuffie Bluetooth in ear hanno anche un design ergonomico, che consente di adattarsi comodamente alle orecchie e di essere indossate in sicurezza sempre e ovunque. Per finire, sono compatte e super leggere quindi perfette per yoga, allenamento, palestra, viaggi e altro ancora.

