Fino a 400€ in buoni Amazon con il conto online Crédit Agricole

L'apertura di un nuovo conto online Crédit Agricole consente di ottenere fino a 400 euro in buoni regalo Amazon. Per riscattarli occorre soddisfare precisi requisiti, tra cui l'inserimento del codice promozionale VISA durante l'iscrizione.

Il conto corrente online della banca francese Crédit Agricole è a canone zero per tutti coloro che completeranno l'apertura entro fine mese. Un'ulteriore promozione consente inoltre di far crescere i propri risparmi con il conto deposito, tramite cui si ottiene il 2,00% annuo lordo per vincoli a 3 e 9 mesi.

Come ottenere fino a 400 euro in buoni Amazon con Crédit Agricole

Nell'introduzione dicevamo che bisogna soddisfare alcuni requisiti per ottenere fino a 400 euro in buoni regalo spendibili su Amazon.it. Di seguito vi riportiamo tutti i singoli buoni e le azioni da intraprendere per riscattarli:

50 euro Welcome Bonus come buono Amazon : aprendo il conto corrente Crédit Agricole online con l'inserimento del codice promozionale VISA entro il 30 giugno 2025 e una transazione di qualsiasi importo con la carta di debito Visa associata al conto;

: aprendo il conto corrente Crédit Agricole online con l'inserimento del codice promozionale VISA entro il 30 giugno 2025 e una transazione di qualsiasi importo con la carta di debito Visa associata al conto; 50 euro in buoni Amazon : con l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto appena aperto;

: con l'accredito dello stipendio o della pensione sul conto appena aperto; 50 euro in buoni Amazon : spendendo con la carta di debito Visa almeno 1.000 euro;

: spendendo con la carta di debito Visa almeno 1.000 euro; 50 euro in buoni Amazon : tramite la richiesta di Carta ContoTeen, la carta prepagata per minori di Crédit Agricole

: tramite la richiesta di Carta ContoTeen, la carta prepagata per minori di Crédit Agricole fino a 200 euro in buoni Amazon: per ogni amico che apre un nuovo conto Crédit Agricole con il proprio codice si riceve un buono di 50 euro (fino a un massimo di quattro amici)

Il conto online Crédit Agricole è a canone zero per tutti coloro che ne apriranno uno nuovo entro il 30 giugno. Sono gratis anche i bonifici SEPA online, gli addebiti diretti delle utenze, l'app ufficiale e il servizio di internet banking. Allo stesso modo, non sono previsti costi per l'invio o la ricezione di bonifici istantanei.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.