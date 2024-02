Fino a 30 ORE di musica no-stop con le Apple AirPods 3 in PROMO SPECIALE

Immergiti nella tua musica preferita come mai prima d'ora con questi auricolari top di gamma! Parliamo delle Apple AirPods 2021 (terza generazione) con custodia di ricarica MagSafe, oggi disponibili su Amazon a soli 189 euro con uno sconto del 10%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. Non aspettare oltre, l'offerta è limitata e gli articoli stanno andando a ruba!

Apple AirPods 2021 (terza generazione): audio al top e massima autonomia

Le Apple AirPods 2021 (terza generazione) rappresentano il top di gamma nel settore degli auricolari wireless grazie alle loro caratteristiche tecniche elevate.

Le cuffiette offrono un audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un suono tridimensionale in qualsiasi occasione, sia che tu sia comodamente a casa, in viaggio o al parco per una corsetta.

Il nuovo design affusolato è più comodo che mai e l'EQ adattiva calibra la musica in base alla forma del tuo orecchio. In questo modo potrai ascoltare la tua musica preferita per ore e ore senza nessun fastidio.

La modalità di utilizzo è facilissima e, sfruttando il sensore di pressione, potrai controllare facilmente la musica, rispondere alle chiamate e riagganciare con un solo tocco. In più gli auricolari sono resistenti sia all'acqua che al sudore quindi risultano perfette per svolgere attività all'aria aperta in qualsiasi condizione.

L'elevata autonomia è un'altra caratteristica di queste AirPods: avrai a disposizione fino a 6 ore di ascolto con una sola carica, e fino a 30 ore totali di ascolto con la custodia di ricarica MagSafe.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.