Fino a 250€ di Buoni Amazon: Crédit Agricole lancia la nuova promo

Crédit Agricole, il conto corrente a canone zero per under 35, ha lanciato una nuova promozione: tutti i nuovi utenti avranno infatti la possibilità di ricevere cashback sui propri acquisti in forma di Buoni Regalo Amazon, fino a 250 euro: 100 euro ti saranno assegnati se usi la carta Visa inclusa nel conto, altri 150 se inviti fino a 6 amici.

Come funziona la promozione

Crédit Agricole è uno tra i Gruppi bancari più affermati e solidi al mondo: basti pensare che vanta ben 51 milioni di utenti in 47 Paesi. La sua caratteristica principale sono i vantaggi e i servizi che mette in campo per aiutare i propri utenti a gestire nel migliore dei modi la propria quotidianità.

Si tratta di una soluzione particolarmente adatta ai più giovani: infatti, chi ha meno di 35 anni non dovrà pagare alcun canone mensile di tenuta conto. Se hai più di 35 anni puoi comunque ottenere canone azzerato se scegli di investire con Crédit Agricole, ad esempio acquistando azioni, obbligazioni o fondi comuni d'investimento. Altrimenti potrai ottenere sei mesi gratuiti promozionali, che si rinnovano a 2 euro al mese per i mesi successivi.

I titolari riceveranno anche una carta di debito Crédit Agricole Visa a canone gratuito per 2 anni, che ti garantisce:

Massima usabilità , per pagamenti online e da Wallet con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay

, per pagamenti online e da Wallet con Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay Sicurezza totale : metti la carta "in pausa" in caso di furto e sbloccala quando vuoi direttamente dall'applicazione

: metti la carta "in pausa" in caso di furto e sbloccala quando vuoi direttamente dall'applicazione Controllo completo: imposta limiti di spesa, personalizza le funzionalità della carta in pochi tap

Potrai gestire ogni aspetto del tuo conto direttamente dall'applicazione gratuita, inclusa la carta e le operazioni bancarie del conto corrente digitale. I bonifici SEPA sono gratuiti se inviati online, così come i bollettini che potrai pagare in pochissimi passi.

La promozione lanciata da Crédit Agricole ti permetterà di ottenere potenzialmente fino a 250 euro di cashback in Buoni Regalo Amazon. Per partecipare alla promozione dovrai, innanzitutto, aprire un conto corrente digitale Crédit Agricole. Una volta fatto, invita chi vuoi con il tuo codice promo: riceverai così un Buono Amazon da 25 euro per ogni amico che apre un nuovo conto online, fino a un massimo di sei amici per 150 euro.

La seconda "tranche" di buoni potrai ottenerla utilizzando la Crédit Agricole Visa collegata al conto per i tuoi pagamenti tramite POS / Wallet digitali oppure acquisti online. Riceverai così un cashback fino a 100 euro in Buoni Regali Amazon, da spendere come preferisci.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.