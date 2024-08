Fino a 250€ di Buoni Amazon, canone zero e tanto altro con il conto Crédit Agricole

Per aprire un nuovo conto corrente completo e ricco di vantaggi è ora possibile puntare sul Conto Online di Crédit Agricole. Si tratta di un conto a canone zero per 9 mesi (invece di 2 euro al mese) con possibilità di azzeramento a tempo indeterminato. Al conto è abbinata la carta di debito. Ci sono i bonifici gratis ed è possibile richiedere la carta di credito.

Per i nuovi clienti, inoltre, c'è la possibilità di ottenere fino a 250 euro di Buoni Amazon (100 come cashback delle spese sostenute con carta di debito e fino a 150 euro con la promo "porta un amico). Per aprire il conto basta visitare il sito ufficiale di Crédit Agricole, accessibile tramite il box qui di sotto.

Conto Crédit Agricole: è il più conveniente di oggi

Con Crédit Agricole è possibile accedere a un conto corrente con canone azzerato per 9 mesi e azzerabile a tempo indeterminato per i clienti Under 35, per chi accredita stipendio/pensione, per chi ha un dossier titoli attivo oppure per chi ha un patrimonio di almeno 5.000 euro.

Al conto è abbinata la carta di debito (con canone azzerato per 2 anni, poi 2 euro al mese) con prelievi gratis dagli ATM della banca. Ci sono i bonifici gratis ed è possibile richiedere la carta di credito, con un canone di 40,99 euro all'anno, per ottenere un conto ancora più completo e conveniente.

Per i nuovi clienti, inoltre, è possibile ottenere:

100 euro di Buoni Amazon richiedendo la carta di debito con codice VISA e effettuando almeno 1.000 euro di spese entro i primi 60 giorni dall'apertura del conto

richiedendo la carta di debito con codice VISA e effettuando entro i primi 60 giorni dall'apertura del conto fino a 150 euro con la promo "porta un amico"

Per aprire il conto di Crédit Agricole basta seguire la procedura online, accessibile tramite il sito della banca.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.