Fino a 250 euro di buoni Amazon in regalo con Crédit Agricole, scopri come averli

Crédit Agricole regala fino a 25o euro di buoni Amazon a tutti i nuovi clienti. L'iniziativa si chiama "Invita un amico in Crédit Agricole" e sarà valida fino al 30 ottobre 2024. Per ottenere i buoni Amazon in regalo è innanzitutto necessario aprire un conto corrente Crédit Agricole entro il 5 settembre 2024 inserendo il codice promozionale VISA nel modulo da compilare in fase di sottoscrizione. Il cliente deve quindi sottoscrivere la carta di debito Crédit Agricole Visa e utilizzarla per un minimo di spesa di 500 euro e un massimo di 1.000 euro. Questo passaggio dà diritto ad avere un primo bonus di 100 euro. Per ricevere gli altri 150 euro di buoni Amazon è sufficiente presentare fino a sei amici (la promozione prevede l'erogazione di un buono da 25 euro per ogni amico presentato), ciascuno dei quali deve aprire un conto online Crédit Agricole.

Conto corrente Crédit Agricole: facile, veloce e a canone zero

Fin qui abbiamo visto come aderire alla promo che permette di avere fino a 250 euro di buoni Amazon gratis, ma è arrivato adesso il momento di capire quali sono i principali vantaggi di aprire un conto Crédit Agricole. Il conto corrente è gratuito per i primi 9 mesi e il costo rimarrà a zero anche dopo questo periodo per i clienti under 35, per chi accredita lo stipendio o la pensione, per chi ha un dossier titoli attivo e per chi ha un patrimonio superiore o uguale a 5.000 euro.

Il cliente può gestire comodamente da app tutte le più importanti funzionalità, avendo in ogni caso a disposizione un consulente dedicato a distanza o in filiale. Tra i servizi inclusi nel conto corrente Crédit Agricole abbiamo i bonifici SEPA online gratuiti, l'home banking gratuito e la Carta di debito Visa per prelievi di contante e pagamenti anche online gratis per i primi due anni, poi a 2 euro al mese.

Il correntista Crédit Agricole può sfruttare la carta con la massima semplicità per effettuare prelievi in Italia e all'estero, può usarla i modalità contactless e per i suoi acquisti online, può impostare dei limiti di utilizzo giornalieri o mensili e può gestire le impostazioni, tra cui la messa in pausa o il blocco in caso di furto, in pochi passaggi direttamente dall'app.

