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Fino a 245 euro di sconto in bolletta: la nuova promo Pulsee Luce e Gas con codice

Luce e gas senza sprechi: ecco la promo Pulsee che ti sconta 2,56 euro al mese.
Fino a 245 euro di sconto in bolletta: la nuova promo Pulsee Luce e Gas con codice
Luce e gas senza sprechi: ecco la promo Pulsee che ti sconta 2,56 euro al mese.
Giovanni Ferlazzo
Pubblicato il 1 ott 2026
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In un contesto energetico soggetto a forti rincari, soprattutto su luce e gas, gli operatori del mercato libero dell'energia si stanno attrezzando per offrire soluzioni a prezzo fisso con uno sconto importante che permetta di bloccare le tariffe a un costo conveniente e mettersi al riparo da eventuali futuri rincari. Pulsee offre una soluzione che "spalma" il bonus di ingresso fino a 245 euro su un arco pluriennale per garantire un taglio lineare e costante dei costi della materia prima e di commercializzazione.

Attiva l'offerta

Il meccanismo promozionale si attiva inserendo il codice promozionale dedicato PUIN245 durante la sottoscrizione online: attivando sia la luce che il gas potrai ricevere il bonus massimo di 245 euro complessivi, che scendono a 122,50 euro di sconto in caso si decida di attivare un singolo punto di fornitura, che sia per la luce che per il gas. Il vantaggio non si esaurisce subito ma, come detto, viene "spalmato" con un accredito costante di 2,56 euro al mese per 48 mesi su ciascuna utenza attiva, traducendosi di fatto in uno sconto mensile fisso che riduce l'impatto delle quote fisse di commercializzazione.

Tutte le offerte luce di Pulsee includono energia elettrica certificata al 100% come proveniente da fonti rinnovabili tramite le Garanzie d'Origine garantendoti un consumo pulito e a impatto zero senza costi aggiuntivi. La gestione contrattuale si svolge interamente in digitale tramite sito o applicazione mobile.

Un'opportunità interessante per blindare i costi di gestione della casa con la possibilità di ottenere fino a 245 euro di sconto spalmato su 48 mesi e fornitura luce 100% rinnovabile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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