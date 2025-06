Fino a 150€ di sconto con le offerte luce, gas e fibra di Sorgenia

Sorgenia rilancia con una promozione che fa bene al pianeta e al portafoglio: fino a 150€ di sconto sulle prime 12 bollette per chi attiva contemporaneamente luce, gas e fibra. L'energia arriva da fonti rinnovabili italiane e tutto si gestisce online, senza burocrazia né lunghe attese al telefono.

Le nuove offerte Next Energy 24 e Next Energy Sunlight sono pensate per adattarsi a ogni esigenza, con la possibilità di scegliere tra prezzo fisso e indicizzato. La promo è attiva sul sito ufficiale dell'operatore.

Next Energy 24 o Sunlight? Con Sorgenia risparmi davvero (e subito)

Chi punta alla stabilità può optare per Next Energy 24, con tariffe bloccate per due anni e 50€ di sconto di benvenuto. Il costo della luce è pari a 0,129€/kWh, quello del gas 0,49€/Smc, e il servizio commerciale è compreso nel canone annuale (79,80€ luce, 91,20€ gas). Una soluzione perfetta per chi vuole dimenticare le sorprese in bolletta.

Preferisci seguire l'andamento del mercato? Allora Next Energy Sunlight è la scelta giusta: prezzo dell'energia indicizzato ma con un contributo iniziale super light di 0,006€/kWh per il primo anno e 60€ di sconto. Anche in questo caso, il servizio commerciale resta contenuto tra 79,80€ e 85,50€ l’anno.

Infine, chi decide di attivare luce + gas + fibra con Sorgenia potrà ottenere uno sconto totale di 150€, suddiviso sulle prime 12 bollette. Il tutto accompagnato dal servizio Beyond Energy, che aiuta a ridurre i consumi con consigli pratici e mirati.

Attivare l'offerta è semplice: basta visitare il sito di Sorgenia, fare una simulazione e scegliere il piano più adatto. Nessun vincolo, solo trasparenza e risparmio.

