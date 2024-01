Fino a 150€ di Buoni Amazon per te: apri il Conto Crédit Agricole

Vuoi gestire il tuo denaro in modo vantaggioso? L’opportunità te la offre adesso Crédit Agricole, con un conto davvero sopra le righe: canone di tenuta conto assente e un consulente tutto per te per ogni problema.

Ma c'è altro! Aprendo il conto adesso, potrai guadagnarti fino a 150 euro di Buoni Regalo Amazon. Vuoi scoprire come ottenere? Continua a leggere.

Come ottenere i Buoni Amazon con Crédit Agricole

La prima cosa che devi fare, ovvero quella più ovvia, è aprire il conto Crédit Agricole online. In questo modo, ti assicuri già il canone zero.

Successivamente, devi richiedere la Carta Debit Visa. Effettuando la prima transazione, riceverai subito i primi 50 euro.

Se vuoi i restanti 100 euro, devi continuare ad acquistare tramite la carta per un importo complessivo di almeno 1.000 euro. I prelievi, però, non contano per il computo finale.

Al di là del canone zero, con questo conto potrai usare diverse funzionalità avanzate. Inizia scaricando l'app dall’App Store o da Google Play, cosa potrai gestire comodamente il tuo conto.

Inoltre, sempre tramite l’app puoi fissare appuntamenti in filiale, senza quindi dover stare al telefono prima che qualcuno risponda. Puoi richiedere anche prodotti finanziari e ricevere notifiche istantanee sugli aggiornamenti del conto.

Se vuoi davvero un conto innovativo, completo di servizi, senza canone e con la possibilità di guadagnare fino a 150 euro di Buoni Amazon, Crédit Agricole è la migliore opportunità che ti possa presentare oggi. Clicca sul bottone qui sotto e apri subito il conto!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.