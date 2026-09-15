Fino a 10TB di spazio per sempre senza canone: l'offerta pCloud per archiviare i tuoi dati

La formula a vita a pagamento di pCloud ti permette di acquistare uno spazio cloud sostanzialmente per sempre eliminando la necessità di qualsiasi abbonamento mensile e senza rinunciare all'archiviazione sicura dei tuoi dati. La piattaforma ha attivato degli sconti importanti che tagliano il prezzo fino a 1300 euro rispetto al listino con tutti i piani che sono arricchiti dalla nuova suite collaborativa pDocs inclusa nel prezzo.

La convenienza dell'offerta si adatta a ogni esigenza di archiviazione grazie a tre appositi profili scontati: il piano d'ingresso Premium da 500GB scende a soli 219 euro invece di 279 e include anche 1000GB di traffico condiviso; il popolare Premium Plus da 2TB crolla a 499 euro rispetto ai 709 di listino con 4TB di traffico condiviso. Infine, c'è il piano Ultra da 10TB che scende a 1499 euro invece di 2799 con ben 20TB di traffico per link condivisi. In tutti i pacchetti è incluso, come detto, il nuovo strumento pDocs, la suite con cui gestire, modificare e creare documenti in mobilità.

L'infrastruttura di pCloud ti darà il massimo in termini di sicurezza e protezione dato che i server sono ospitati in data center certificati e protetti da leggi svizzere sulla privacy, considerate tra le più restrittive e tutelanti al mondo. Ogni singolo file, inoltre, viene blindato attraverso la protezione dei canali di trasferimento TLS/SSL e la crittografia AES a 256 bit di livello militare.

Nell'uso quotidiano, il sistema esegue il backup automatico della galleria fotografica dello smartphone e delle cartelle desktop consentendoti di visualizzare e lavorare sui documenti direttamente nel cloud senza doverli scaricare sui tuoi dispositivi. Potrai ripristinare i file e recuperare dati cancellati fino a 30 giorni prima e, a completare il tutto, ecco strumenti di condivisione con password, cartelle collaborative per il lavoro di squadra e un riproduttore audio e video e integrato per guardare i tuoi contenuti in streaming persino in modalità offline.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.